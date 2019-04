Mónica Ocampo, la mexicana nominada al Mejor Gol de la Historia

Mónica Ocampo está nominada al Mejor Gol de la Historia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) Francia 2019.





Las mujeres deportistas mexicanas no dejan de sorprender a los aficionados al balompié, pues en las siete ediciones de la Copa Mundial femenil se han anotado 771 goles, y Mónica Ocampo logró posicionarse dentro de los primeros diez más impresionantes.





La delantera de Tehuixtla y jugadora de las Tuzas del Pachuca participó en la concentración en el Centro de Alto Rendimiento con miras a la Copa Chipre, que se llevó a cabo en el mes de febrero.









Durante una entrevista para Récord, Mónica Ocampo recordó las difíciles condiciones que tuvieron que enfrentar las pioneras del balompié femenil en nuestro país, pues existían clubes que no daban un trato digno a las futbolistas, situación que ha cambiado drásticamente en los últimos años:





En un inicio los clubes no les daban ni agua, hicimos una reunión con los chicas de la Asociación de Futbolistas, donde yo soy vocal, y muchas se quejaban de que no tenían el apoyo, no tenían dónde entrenar, no tenían canchas. Creo que eso poco a poco fue mejorando, muchos clubes tomaron esa responsabilidad, ese interés de ponerle a su equipo femenil”





De acuerdo con la deportista, actualmente las jugadoras de la plantilla hidalguense gozan de becas y salarios que les permiten seguir en el sueño del futbol a nivel profesional:





Algunos equipos tratan de aportarle más al femenil y espero que los demás se interesen y que todas las chicas tengan un buen sueldo, una buena beca. Aquí (en Pachuca) hemos tenido todo el apoyo (…) es lo que le digo a las chicas que hay que aprovechar esto”









Respecto al poco respaldo que hay por parte de ciertos patrocinadores, Mónica Ocampo afirmó que todavía hay cierta desconfianza en el futbol femenino, hecho que provoca una brecha en relación a su equivalente masculino, donde se otorgan apoyos sin importar el rendimiento en la cancha:





Muchos no apuestan por el futbol femenil, como el varonil vende más y jala más gente, al femenil lo han dejado un poco de lado. Como futbolistas (debemos) unirnos, tratar de que se den esos patrocinios, de invitar a la gente que asista a nuestros partidos, que los medios también nos volteen a ver”.





Pese a las dificultades enfrentadas desde sus inicios, la Liga MX Femenil es todo un éxito deportivo ya que, como afirmó Mónica Ocampo, la contienda de mujeres ha crecido de manera exponencial en los últimos tiempos:





Es algo nuevo porque nunca se había visto como tal una Liga aquí en México, vamos empezando, muchas jugadoras de Selección no son muy conocidas, las que están fuera Charlyn (Corral), Kenti (Robles) son las más vistas, creo que es eso. Igual y les da miedo apostarle a la mujer, pero espero que en un futuro las marcas se interesen en nosotras y nos apoyen”





Mónica Ocampo es una de las deportistas con más experiencia en el conjunto Tricolor, pues en 2006 fue reconocida por la FIFA como una de las mejores 20 futbolistas y este año fue nominada al Mejor Gol en la Historia de las Copas del Mundo femeninas.









Este mérito lo logró durante su participación en el Mundial de Alemania 2011 ante la Selección de Inglaterra en el estadio de Wolsburgo, que marcó el debut de la Selección en la competencia internacional, donde al final empataron a una impresionante anotación.





En dicho encuentro, el equipo inglés se encontraba al frente en el marcador; sin embargo, Mónica recibió el balón, hizo un recorte para quitarse fácilmente a la defensa inglesa y lanzó un disparo que terminó en el ángulo izquierdo.





El golazo que marcó la mexicana, desde tres cuartos de cancha, fue imposible de atajar para Karen Bardsley y significó el empate para el conjunto azteca.

















Entre las nominadas al Mejor Gol en la Historia también se encuentran: Ingrid Johansson, Carly Lloyd, Marta, Maren Mjelde, Alberta Sackey, Homare Sawa, Sissi, XL Song y Abby Wambach.





La votación para elegir a la mejor anotación en las Copas del Mundo femeniles inició el pasado 18 de abril y culminará el próximo 6 de mayo.





Y tú, ¿ya participaste?





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx