Monterrey busca fortalecerse

Monterrey.- El defensor José María Basanta resaltó la necesidad de llegar enrachados a la Liguilla para mantener el ritmo hacia el Mundial de Clubes.

"Es muy importante cómo se llega a la Liguilla, hemos vivido la otra situación, donde hemos clasificado fechas antes, pero no llegó de la mejor manera. Se puede fortalecer anímicamente para la Liguilla y el Mundial de Clubes, no llegábamos con ritmo en los Mundiales anteriores, nos pesaba el primer partido, ganándole al Atlas se abre el panorama muchísimo para bien y por eso la semana va a ser trascendental para nosotros", declaró.

"Chema" reconoció que los resultados no han sido los esperados, no obstante destacó el crecimiento obtenido en los recientes encuentros.

"Estamos conscientes de lo que nos jugamos el sábado, sabemos que en cuanto a resultados no era lo que buscamos, pero tenemos la oportunidad de meternos a la Liguilla, es otro torneo, en el que hemos tenido un crecimiento en los últimos partidos, ganando nos va a fortalecer para afrontar la Liguilla de la mejor manera", comentó.

Basanta admitió que el equipo no ha podido aprovechar su localía como lo había hecho anteriormente, incluso confesó que el plantel no se sentía cómodo y piensa que pudieron haber hecho más en los primeros partidos de local con Antonio Mohamed en el banquillo.

"Una de las cualidades o situaciones que hemos tenido era que en casa sacábamos puntos y con eso te alcanzaba para clasificar a la Liguilla, el equipo no ha encontrado el rumbo, tenía diferentes situaciones en las cuales no se sentía cómodo, de local no hemos podido lograr los tres puntos con Mohamed, los dos partidos que se jugaron era ganables, de visita si hemos ganado, tenemos que sacar los tres puntos, porque no va a depender de nadie más", indicó.