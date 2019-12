'Morirá' en el ring

Ciudad de México.- El mexicano Andy Ruiz no está dispuesto a dejar que sus tres títulos de pesos completos se le vayan.

El pugilista, quien vive en Estados Unidos y es hijo de padres mexicanos, asegura que está listo para la revancha contra Anthony Joshua, este sábado en la Diriyah Arena de Arabia Saudita.

"No quiero dejar que estos cinturones desaparezcan. He estado haciendo esto desde que tenía seis años y no hay forma de que los deje ir".

Incluso consideró que dejaría todo en el ring para volver a derrotar al británico.

"Ha sido como una montaña rusa (el ser campeón mundial), han sido momentos difíciles, pero voy a morir en el ring para intentar retener mis tres títulos mundiales".

"Voy a hacer todo lo posible por tener la victoria este sábado. Arabia es el mejor lugar para hacer historia", sentenció Ruiz.