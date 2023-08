Motivados tras remontada

Chihuahua.- El héroe del encuentro del sábado, segundo de la serie final de la Liga Estatal de Beisbol, sabe que la victoria fue importante para Dorados de Chihuahua, pero aún falta mucho camino por recorrer.

Alex Alvarado fue quien dio el batazo de hit, que a su vez impulsó a Alejandro Pineda al plato, con la carrera ganadora que le dio el triunfo a Chihuahua sobre los Algodoneros de Delicias en entradas extras y empató la serie a una victoria por bando.

“Nunca bajamos la guardia, siempre estuvimos peleando porque estos juegos es más de jugar con el corazón, de no bajar los brazos, y afortunadamente cayó el hit”, dijo Alvarado, quien está jugando su primera temporada con la novena capitalina.

La victoria puede resultar fundamental, ya que irse abajo 0-2 antes de viajar a Delicias, pudo haber sido lapidario para las aspiraciones de los Dorados para conseguir su primer título desde el 2015.

“Nos da mucha confianza, nos ayuda a no bajar los brazos, anímicamente estamos muy activos, ir a Delicias con más ganas y con la frente en alto, aunque sabemos que ellos son un gran equipo y no va a ser nada fácil, aún tenemos que pelear mucho”, dijo.

En el momento de mayor presión, Alvarado no se amilanó, y dio muestra de la resiliencia que el line up capitalino ha tenido durante todo el año, pues han completado numerosas remontadas.

“Ya conociendo a los pitchers no hay más que ser agresivos y atacar para no darle ventaja a los lanzadores, que no te marquen, era estar concentrados y soltar el batazo, y afortunadamente salió”, comentó.

La serie final de la Liga Estatal de Beisbol continuará este jueves, cuando los Algodoneros, actuales tricampeones, reciban a los Dorados en el tercer duelo del compromiso. Debido a que la serie se encuentra empatada, ya están asegurados tres encuentros en Delicias, de jueves a sábado.