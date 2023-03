Muere boxeador de 18 años tras desvanecerse en combate

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- El "Botis" había cumplido hace unas semanas apenas 18 años, y el sábado pasado subió al ring por segunda ocasión en su carrera como profesional, combate donde terminó perdiendo la vida.

Luis Manuel Ceja Sandoval perdió la batalla el jueves por la mañana en el Hospital de Alta Especialidad, de Ixtapaluca, esto tras caer ante Diego Briseño en un pleito pactado a 4 asaltos.

El padre del "Botis" contó a CANCHA que su hijo recibió muchos golpes en la nuca sin que la juez Patricia Flores hiciera nada.

Cuando le quitaron los guantes al joven, al terminar la pelea, ya estaba en malas condiciones. Se desvaneció y el problema fue que no había una ambulancia para trasladarlo.

"Era su segunda pelea como profesional en el gimnasio Polivalente de Ayotla, peleó a 4 rounds, y desgraciadamente, no sé si la réferi no estaba capacitada, pero estaba viendo que a mi hijo el contrincante le pegaba en la nuca y no hacía nada por llamarle la atención.

"La pelea marrullera por el contrincante, y llega mi hijo a la esquina y cuando le están retirando los guantes se desvanece, y yo me espanté. Salí a pedirle a la ambulancia que mi hijo estaba en mal estado y no había, la gente estaba loca por lo que pasaba, no había primeros auxilios", relató el padre, quien gracias a un contacto logró que mandaran una, misma que arribó al lugar aproximadamente 25 minutos después de que se desvaneciera el peleador.

Estuvo en coma inducido, pero falleció a las 8:10 horas de este jueves 16 de marzo.

El "Botis" llegó al combate con solamente una pelea como profesional, misma que ganó 2021.

El combate fue organizado por el promotor Carlos Hernández, mejor conocido como el "Bondojo", y fue avalado por la Comisión del Estado de México. El doctor encargado era Cristopher Díaz.

Ni el promotor ni la Comisión han dado a conocer hasta el momento su parte.

CANCHA tiene conocimiento que el promotor se encargó de pagar los gastos del hospital y servicios funerarios.