Muere el luchador Black Warrior

CDMX.- El luchador Black Warrior falleció la madrugada de este martes a los 54 años de edad.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales la empresa Arena Mamá-luchas, donde actualmente el lagunero se desempeñaba como profesor, al igual que en la empresa tepiteña Welcome To Mi Barrio, aunque no se revelan las causas de la defunción.

"La familia Arena Mamá-luchas se encuentra de luto por la pérdida de su match maker, profesor y leyenda de la lucha libre mexicana Black Warrior, Jesús Toral, descanse en paz 1969-2023", publicó la promotora de Cuautitlán Izcalli.

Además empresas como Triple A también lamentaron la defunción a través de sus redes sociales.

En marzo del 2022 el luchador sufrió la pérdida de su hijo, luego de que 6 meses antes se había fracturado las cervicales, además de que padeció una lesión en la pierna que lo mantuvo alejado de los cuadriláteros por un tiempo.

Jesús Toral, nombre real del luchador, tenía muchos planes para este 2023, además de seguir preparando gladiadores, pensaba en la posibilidad de regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre.

La rivalidad con Místico

Black Warrior y Místico protagonizaron durante varios años una dura rivalidad en los rings nacionales.

En septiembre de 2006 se citaron para una lucha de máscara contra máscara, donde Black Warrior perdió la tapa y dio a conocer su verdadera identidad.

Once años después volvió a perder contra Místico y fue rapado.

¿Qué máscaras ganó Black Warrior?

Black Warrior tuvo 38 años de carrera profesional y se vio involucrado en 10 batallas de apuesta, donde ganó tres máscaras y tres cabelleras.

Las tapas que consiguió el luchador lagunero fueron las de Bronco, Súper Elektra y Brazo de Platino.