Muere Enriqueta Basilio, ícono del 68

Ciudad de México.- Enriqueta Basilio, primera mujer en encender un pebetero olímpico, falleció este sábado a los 71 años de edad.

Uno de los últimos actos públicos que tuvo fue el 12 de octubre del año pasado donde volvió a encender el fuego conmemorativo a 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68.

De acuerdo con información a la que CANCHA tuvo acceso, la exponente de atletismo murió a consecuencia de complicaciones por una neumonía.

"La #FamiliaOlímpica mexicana lamenta el deceso de nuestra querida #EnriquetaBasilio, emblema del olimpismo mundial al ser la primera mujer en prender un pebetero olímpico #JOMexico68. Nuestra solidaridad a sus hijos, familiares y amigos en este difícil momento. QEPD", tuiteó el Comité Olímpico Mexicano.

Hace un año Enriqueta Basilio lloró desde que entró al Estadio Olímpico. La primera mujer en la historia del olimpismo que encendió el pebetero después de 18 ediciones regresó a sus 70 años al mismo sitio donde se convirtió en leyenda hace medio siglo, dejó el bastón con el que se apoya para caminar antes de subir las escalinatas centrales y pidió que nadie la acompañara.

Queta quería repetir sola la historia como en los Juegos Olímpicos de México 68 cuando tenía 20 años.

"Le di gracias a Dios de que me permitió regresar a ese momento tan cerca del cielo", reveló con los ojos brillantes aquel 12 de octubre de hace un año.

La familia de la ex corredora y ex Diputada está definiendo los detalles de los funerales, a los que se espera acuda la Familia Olímpica mexicana