Muestra 'Chelito' lado optimista

Ciudad de México.- En 2012, el equipo inglés campeón de la Champions League dejó en shock a César Delgado en el Mundial de Clubes.

Siete años después, Rayados enfrentará a otro equipo de la Premier League, el Liverpool, en Semifinales.

"Sabemos que es difícil. A mí me tocó después de pasar la ronda y enfrentar al Chelsea, sabíamos que iba a ser difícil.

"Una vez que empezó el partido veíamos la diferencia que había entre un equipo y el otro: cuando paraban la pelota, cómo se entendían, cómo jugaban y yo decía ahí adentro 'no se puede, contra esto no se puede realmente', pero bueno, ojalá que podamos dar ese salto que necesitamos el futbol mexicano en el Mundial de Clubes", dijo el "Chelito" a Cancha.

A pesar del amargo partido, con derrota por marcador 3-1, Rayados culminó en tercer lugar, en la que es la mejor participación para un club mexicano desde 2006.

Ahora el "Chelito" confía en que Monterrey dé la sorpresa.

"Es el Liverpool que está en lo más alto del futbol mundial, pero todo puede pasar en el futbol, se puede dar un batacazo haciendo un gran partido.

"Siento que Monterrey llega entonado en todos los aspectos: futbolístico, mentalmente, creo que se puede dar un gran Mundial para Rayados", pronosticó el argentino.