Muestra Vela su mejor rostro en la MLS

Ciudad de México.- Ni Zlatan ni Rooney intimidan a Carlos Vela. Recién elegido jugador del mes en la MLS y presente en el 11 ideal en 3 de las 6 Fechas, el mexicano quiere robarse la temporada.

Lleva 7 goles tras 6 juegos y de seguir así romperá su mejor registro, el de 16 dianas con la Real Sociedad en la 2013-14 que le valió competir contra Cristiano Ronaldo y Diego Costa en la terna al mejor jugador de LaLiga. El torneo anterior, Vela fue el segundo futbolista con más playeras vendidas, sólo detrás de Zlatan. Las cajas registradoras hacen el clin-clin mientras la sigue rompiendo el hombre que prefiere un partido de los Lakers en la NBA antes que uno de futbol.

"Estoy trabajando duro para ayudar a mi equipo en cada partido y mostrarle quién soy a los aficionados y a la Liga. Esa es mi meta: ser el mejor jugador de la Liga.

"Tengo que trabajar duro, demostrar en cada juego. Cuando yo disfruto en la cancha pienso que los fans disfrutan conmigo", expresó el delantero de Los Ángeles FC en la víspera del juego ante Cincinnati.

El LAFC es líder de la Conferencia del Oeste, con 16 puntos, 4 arriba del rival de la ciudad que tiene a Zlatan como su ícono.

A primera vista Vela es el mismo, el de las playeras sin mangas y ese andar pausado como arrastrando las piernas a lo largo del Performance Center, el moderno complejo deportivo al noreste de Los Ángeles; parece, porque no lo es.

"Sencillamente es porque confío en mí, confío en mi nivel y en mi futbol, y lo intento demostrar. Obviamente sé que voy a pasar por momentos no tan buenos, pero aun así siempre saldré con personalidad y lo voy a intentar hasta el último día, es el objetivo de ser un buen líder, de un buen jugador", mencionó.

En Cincinnatti, el delantero jamaiquino Darren Mattocks lo califica como el mejor jugador de la MLS. Kendall Waston, el defensa que metió el gol de la clasificación de Costa Rica al Mundial de Rusia, ya tiene la receta para frenarlo.

"Al pícaro, con una buena patada, ja-ja-ja".

'ES NUESTRO MESSI'

Carlos Vela es el único capaz de compartirle a Zlatan Ibrahimovic por el amor de los angelinos. El mexicano se roba los highlights de los principales shows deportivos mientras la naciente afición del LAFC lo eleva con los no terrenales.

Carlos Vela es nuestro Dios. Es nuestro Messi, como tal, y habemos muchos en la cabecera norte que idolatramos a Carlos Vela", advierte Julio Ramos, el líder de la barra 3252.

Hablar del LAFC es hablar de Vela. Su dorsal con el 10 luce en una fotografía gigante que conduce de los vestidores a la cancha del Estadio Banc of California.

"El hecho de que Vela haya sido nuestro primer jugador designado en la historia del club ya sentó precedentes. Un jugador de talla, que tenía oportunidad de jugar en cualquier otro club de Europa y decidió venir con nosotros para hacer historia y construir algo nuevo", comenta Ramos, nacido en Jalisco pero radicado desde hace 25 años en Los Ángeles.

"Zlatan Ibrahimovic es una megaestrella comparado con el nombre que tiene Carlos Vela mundialmente. Pero futbolísticamente, creo que se ha visto muy superior a Zlatan, por lo menos aquí en la MLS, y para nosotros es un orgullo que un jugador como Vela pueda poner el nombre de nuestro club y nuestro país en alto. Que un mexicano pueda no tanto hacerle sombra, sería demeritarlo, sino hacerle competencia al máximo a jugadores de la calidad de Rooney o Zlatan...".

BRADLEY LO ADMIRA

Bob Bradley no para en su admiración a Carlos Vela. El DT del LAFC descarta que su futbolista pueda sucumbir ante la presión ahora que está bajo la lupa de media MLS.

"Él está muy motivado para que el equipo sea exitoso y quiere mostrarle a la gente que es un gran jugador", expresó.

Bradley sabe el rol clave de Carlos en el club. El LAFC tes líder de la MLS con 16 puntos.

"Tú puedes verlo todos los días en las prácticas, y este año él está con mucha confianza, tanto que hasta habla de ello y eso muestra la situación que tenemos aquí", mencionó.

Pasadas seis Fechas, es el propio Vela quien llama a la cordura.

"No hemos hecho nada aún, son 6 partidos. Obviamente prefiero empezar así que mal, pero hay que mantenerlo, creo que ahí es cuando uno realmente se va a considerar un buen equipo, cuando mantenga este nivel durante 20 jornadas", dijo.