Muestran su poder

Chihuahua.- La delegación Chihuahua de Raquetbol, se coronó como campeón por medallas en los Juegos Nacionales Conade 2023, que se llevaron a cabo en las instalaciones del Parque Revolución de Guadalajara, Jalisco.

Fueron 7 preseas de oro, 8 de plata y 4 de bronce las que consiguió Chihuahua para conquistar el trofeo del primer lugar, superando la actuación del 2022 con el tercer lugar nacional.

Fueron finales reñidas en donde los chihuahuenses sacaron la casta y lograron importantes lugares para el estado, consiguiendo la medalla de oro en la modalidad de Singles: Sebastián Hernández (sub 21), Eder Rentería (sub 16), Yanna Salazar (sub 16) y Michelle Gómez (sub 12).

Las otras medallas de oro estuvieron a cargo de: Ivanna Balderrama y Jorge Gutiérrez en Dobles Mixtos Sub 21 al vencer a Nuevo León, mientras que, en Dobles Femenil, las campeonas nacionales fueron las duplas conformadas por Yanna Salazar y Miranda Barraza (sub 16) quienes se impusieron ante las bajacalifornianas, así como Michelle Gómez y Fernanda Flores que ganaron a San Luis Potosí en la categoría sub 12.

Asimismo, Chihuahua lució en el pódium las medallas de plata que lograron Benito González (sub 12), Fernanda Flores (sub 12) en Singles, además de Sebastián Hernández y Jorge Gutiérrez (sub 21), Eder Rentería y Mauricio Gómez (sub 16), Emilio Jurado y Gustavo Montoya (sub 14) en la modalidad de Dobles Varonil.

De igual manera, en Dobles Mixtos, Chihuahua tuvo presencia en el medallero, con las duplas entre Eder Rentería y Yanna Salazar (sub 16), Michelle Gómez y Benito González (sub 12), quienes lograron las preseas de plata.

Finalmente, las medallas de bronce fueron para Benito González y Nicolás Vargas en Dobles Varonil Sub 12, y en la modalidad de Singles: Mauricio Gómez (sub 16), Emilio Jurado (sub 14) y Jorge Gutiérrez (sub 21).

Cabe señalar que la directora del ICHD, Teporaca Romero, estuvo presente en los juegos finales de los seleccionados estatales, recibiendo el trofeo de campeones.

Va por más en el boxeo

Por su parte en Tepic, Nayarit, donde se disputan las acciones del boxeo Chihuahua busca sumar medallas y una de sus cartas fuertes es Andrey Bonilla quien pelea por el metal dorado.