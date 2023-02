Multipropiedad no tiene que ver con Selección: Irarragorri

Guadalajara, México.- Alejandro Irarragorri considera que las propuestas de cambios para la Liga MX, como eliminar la multipropiedad, es tapar el sol con un dedo en la problemática de la Selección Mexicana.

"Uno de los grandes dolores que la afición y medios compartimos son los resultados de la Selección Nacional. Se ha mezclado de una forma no positiva lo que es La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol. No me imagino en Alemania a la Bundesliga presionada por la Selección. Hay muchas cosas qué mejorar, hay un tema de multipropiedad en nuestra Liga que lejos de hacerse más pequeña se ha hecho más grande".

"Es verdad que (la multipropiedad) no es ideal, pero hay que generar para llegar a ese ideal, como también surgen en otros factores que se tocaron en esa conferencia de prensa y que me parece, vienen a tapar el sol con un dedo en términos de lo que fue la problemática de la Selección Mexicana en el proceso anterior", agregó.

El propietario del Atlas y Santos ofreció una conferencia de prensa donde se expresó al respecto de las decisiones que se tomarán en la Asamblea de Dueños, de la Liga MX, en mayo.

"Desde mi óptica entendemos que hay que atacar varios temas estructurales del futbol mexicano, pero hay que hacerlo con modo, manera y momento. Y hay que hacerlo con estrategia y orden. Decretar el fin de la propiedad está bien fácil, la gran pregunta es: '¿y luego cómo?, ¿con qué inversionistas?, ¿y con qué responsabilidad?'. Hay muchos temas importantes: el ascenso y descenso, los no formados en México, el formato de competencia, participación en otras copas a nivel de clubes y el tema de la multipropiedad".

"Es importante pensar qué han hecho las otras Ligas para que funcionen y hay varios elementos que faltan. Coincido en que son temas que hay que apuntalar, pero no coincido que eso tenga que ver con los resultados de la Selección Nacional", añadió Alejandro Irarragorri.