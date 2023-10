Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos... y Sudamérica

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán algunos de los primeros partidos del Mundial 2030, que también se jugará en España, Portugal y Marruecos, dijeron el miércoles autoridades del fútbol sudamericano.

"El Mundial se origina en Sudamérica con los juegos inaugurales en los tres países y luego se traslada a España, Portugal y Marruecos", dijo el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en una rueda de prensa en la sede de la Conmebol en las afueras de Asunción.

En un inesperado e inusual anuncio, en el que la FIFA no estuvo involucrada y no se ciñó a los canales habituales, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue el primero en anunciar la participación de los tres países sudamericanos en el Mundial 2030 en las redes sociales.

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario!", escribió Domínguez en la red social X.

Un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia, y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA", dijo más tarde Domínguez en la rueda de prensa.

"Unir tres continentes para celebrar el Centenario de la fiesta del deporte más lindo que tiene el mundo. El futbol une seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices (...) en Europa se van a jugar los otros partidos y la final", agregó Domínguez, quien destacó que en principio los partidos que se jugará en Sudamérica serán tres.

Harrison también destacó que las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificadas automáticamente al Mundial, sin aclarar qué ocurrirá con las eliminatorias sudamericanas ni lo que ocurre con los otros tres países organizadores.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que el duelo inicial del torneo será en el estadio Centenario de Montevideo, donde tuvo lugar el primer Mundial de la historia en 1930.

"100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del #MundialCentenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol!", señaló también en X.

Por su parte, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) dijo que la selección "albiceleste", campeona del mundo en 2022, jugará de local el primer partido de la fase de grupos del #2030 en su casa y con su gente".