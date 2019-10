Nacionales trituran a Houston en 2do juego de Serie Mundial

Houston (AP) — Stephen Strasburg encontró al fin la oportunidad de brillar en el máximo escenario. Y los Nacionales descargaron un par de ataques despiadados para volver a casa con una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial.



El derecho Strasburg, excluido de la nómina hace siete años en plena postemporada, superó en el duelo a Justin Verlander, tras un inicio en que ambos se tambalearon, y Washington trituró el miércoles 12-3 a los Astros de Houston.



Kurt Suzuki quebró el empate con un jonrón, para desatar una catástrofe en Houston, que permitió seis carreras en la séptima entrada. Ahora, a Washington le basta con ganar dos de tres duelos como local para coronarse en el Clásico de Otoño por primera vez en la historia.



Adam Eaton desfiló por las bases, señalando hacia los fanáticos de los Astros, luego de conectar un jonrón en las postrimerías del encuentro. Así, los Nacionales hilaron su octava victoria consecutiva.



Los Nacionales han ganado 18 de 20 encuentros desde la recta final de la temporada regular. Sus últimas dos victorias han llegado ante abridores favoritos para llevarse el trofeo Cy Young en la Liga Americana, Gerrit Cole y Verlander.



El tercer juego está previsto para el viernes por la noche, cuando el venezolano Aníbal Sánchez abrirá por los locales. Zack Greinke subirá a la lomita por los Astros.



“Probablemente hará un poco de frío, así que lleven sus chaquetas y gorros”, recomendó el toletero Anthony Rendón, quien conectó un doble de dos carreras en el primer inning.



Será el primer encuentro de la Serie Mundial que se dispute en la capital estadounidense desde 1933.



Strasburg, de 31 años, había esperado largamente esta oportunidad. En 2012, unos dos años después de que se sometió a la cirugía de Tommy John, los Nacionales decidieron que proteger su codo era más importante que hacerlo lanzar en los playoffs.



Lo retiraron del grupo de peloteros en activo en la parte final de lo que era una campaña promisoria.



El miércoles, debutó en la Serie Mundial, con bastante turbulencia. Permitió un jonrón de dos carreras a Alex Bregman en el primer inning. Pero luego, hiló cinco entradas en blanco para mejorar a un récord de 4-0 en esta postemporada.



En total, aceptó siete imparables y recetó siete ponches.



Se preguntó al manager Dave Martínez qué ha permitido a Strasburg lucir tanto en estos playoffs.



“En primer lugar, tiene confianza para hacer las cosas, y en segundo, se ha convertido en un lanzador de elite, un pitcher de grandes juegos”, respondió el piloto boricua. “No se deja intimidar”.



Verlander, tan brillante en la temporada regular, cayó a una foja de 0-5 en seis aperturas de Serie Mundial. Permitió siete inatrapables y cuatro carreras, y fue relevado tras expedir un boleto, luego del jonrón de Suzuki.



Los Nacionales, que se colaron en los playoffs con un boleto de comodín y que no eran considerados favoritos ante los Astros, tienen ahora la historia a su favor.



Bajo el formato actual de 2-3-2, sólo tres de los 25 equipos que perdieron en casa los primeros dos compromisos han remontado para coronarse en la Serie Mundial. El último club en lograrlo fueron los Yanquis de Nueva York en 1996.



“Desearía que me gustaran las apuestas, pero no”, dijo Martínez. “No creo realmente en estas cosas... Estamos aquí porque los chicos no se han rendido”.



Por los Nacionales, los venezolanos Gerardo Parra de 1-0, Asdrúbal Cabrera de 5-2 con una anotada y tres producidas. Los dominicanos Juan Soto de 3-1 con dos anotadas, Víctor Robles de 3-0 con dos anotadas.



Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 5-3, Robinson Chirinos de 2-0. Los cubanos Yuli Gurriel de 4-1, Yordan Álvarez de 3-1. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-0, Martín Maldonado de 1-1 con una anotada y una empujada.