Nada en contra de los árbitros

Ciudad de México.- Arturo Brizio Cárter descartó que su llegada haya sido un detonante para acabar con los líderes de la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA), que en el 2017 pararon la Liga para luchar por un trato más justo y profesional.

"La AMA fue una respuesta del gremio arbitral al maltrato y fue un tema que no se gestó en 3 meses, se gestó durante una década. La AMA le hizo mucho bien al arbitraje, consiguieron cosas extraordinarias, desde el punto de vista de organización", detalló.

"Los árbitros eran obligados a venir a vivir a México, vivían en condiciones infrahumanas, de 8 ó 10 en un departamento, se nos murió un árbitro que vino con un problema de cáncer, Juan Genaro Medrano falleció en la Capital, no tenía dinero ni para las medicinas, se hacían donativos, cosas terribles".

Dijo que si gente como José Luis Camargo, Roberto García Orozco, Paul Delgadillo o Francisco Chacón dejaron de tener actividad en la Liga es porque coincidieron varios factores que los llevaron a la "banca". "

"Los líderes de la AMA pararon el torneo hace 3 años, salió de la presidencia Héctor González Iñárritu y soy invitado a participar. Cuando llego, la única regla que puse y no sólo para los líderes de la AMA, sino para todos fue que quien no pasara pruebas físicas no iba a arbitrar, y eso no estuvo sujeto a discusión", detalló Brizio a Miguel Ángel Arizpe, director nacional de Cancha, en el programa En la Cancha.

"Si eres chico, grande o si eres AMA o no, ya no arbitraban los que no pasaban, y coincidió que algunos de los que no pasaban eran miembros de la AMA, eso no es un tema de deshacer un grupo. Después vino el retiro de Camargo, de Paul por edad, de Chacón porque tiene un puesto político en Irapuato, y el tema de Roberto que ha pitado cuando ha pasado, no hay ningún cuestión de acabar con ellos".

ARTURO BRIZIO CÁRTER

Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1956 (63 años)

Árbitro profesional durante 15 años

Actual presidente de la Comisión de Arbitraje de la FMF

PALMARÉS

Dirigió más de 350 partidos de Primera División

Participó en 2 Copas del Mundo: EU 1994 y Francia 1998

Arbitró 6 juegos en Copas del Mundo

Considerado por la IFFHS como el mejor silbante mexicano entre 1987 y 2011