Nadadora se queja por competir con atleta trans y compartir vestuario

Ciudad de México.- La nadadora Riley Gaines reveló su experiencia al competir con la atleta trans Lia Thomas y lo incomodo que fue compartir el vestuario.

Ante el subcomité de la Cámara de Representantes en Virginia, Estados Unidos, la mujer expresó su inconformidad para respaldar el proyecto “Equidad en los Deportes Femeninos”.

Y es que para Riley Gaines la participación de la atleta y nadadora trans en los deportes universitarios para mujeres biológicas rompe las reglas de la disciplina olímpica.

“El 17 de marzo del año pasado mis compañeras y yo, y otras nadadoras de otras universidades, fuimos obligadas a competir contra Lia Thomas, […] quien compitió como hombre durante tres años en la Universidad de Pennsylvania”, expresó.

Riley Gaines dijo que fue testigo del éxito de la nadadora trans en los 500 metros libres en que derrotó a las atletas más impresionantes y consolidadas del país.

“Incluyendo a mujeres que tenían récords nacionales y olímpicos, y considerando que el año anterior Thomas como máximo estaba en el ranking de los mejores 400 del país en categoría masculina”, argumentó.

Visiblemente afectada, la atleta recordó que compitió contra Thomas en los 200 metros estilo libre y terminaron empatadas, incluso en centésimas de segundo.

Sin embargo la National Collegiate Athletic Association (NCAA) decidió premiar a la nadadora trans por un tema de diversidad e inclusión.

“Como sólo había un trofeo, la NCAA me dijo que no me llevaría ningún trofeo porque se lo iban a dar a Thomas. Me dijeron que yo sólo tendría uno para las fotos, las políticas de la NCAA lo que han hecho es excluir a las deportistas femeninas”, expuso.

Aquel día Gaines se sintió traicionada y humillada, reducida a una sesión de fotos. Lo anterior porque a la asociación le importaron más los sentimientos un hombre biológico.

“A pesar de que la NCAA afirma que actuó en nombre de la inclusión, sus políticas terminaron por excluir a atletas femeninas”, dijo.

La atleta compartió su experiencia al cambiarse en el mismo vestidor que la atleta trans

Riley Gaines denunció que no solamente la forzaron a renunciar a premios, títulos y otras oportunidades, sino a compartir vestuario con Lia Thomas.

En su exposición describió a la atleta trans como un hombre, de 22 años de edad, que mide 1 metro con 90 centímetros y que, en ese entonces, aún mantenía sus genitales masculinos.

“No se nos advirtió esto ni se nos preguntó por nuestra aprobación […] Puedo confirmar la extrema incomodidad dentro del vestuario cuando te dabas la vuelta y veías a un hombre mirándote cómo te desvestías mientras él se desnudaba”, declaró entre lágrimas.