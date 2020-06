Italia.- En Italia ya se está asegurando que al mexicano Hirving “Chucky” Lozano tiene su salida más que asegura del Napoli de la Serie A, ya que medios nacionales han descubierto que el cuadro estaría anunciando pronto la partido de cinco elementos, los cuales no necesita el dirigente Gennaro Gattuso, y uno de ellos sería el azteca.

Un periódico italiano llamado Corriere dello Sport, publicó una galería de imágenes, la cual fue nombrada “Así será el Napoli de Gattuso: quién se queda, quién se va y quién está en la balanza", donde se muestra a Lozano, acompañado de otros compañeros que están en la lista negra de Gattuso, los cuales son José María Callejón, Fernando Llorente, Arkadiusz Milik y Faouzi Ghoulam.

Para muchos esta ha sido la temporada más difícil para Lozano, quien no ha tenido la oportunidad de cumplir con las expectativas con las que llegó a la institución, pues al ser el fichaje más costoso de la franquicia, al conseguirlo por 42 millones de dólares, Lozano no ha podido hacer valer la fuerte inversión que hizo el equipo debido a las limitaciones que le ha impuesto Gattuso durante su mandato.

No es historia nueva que desde que Gattuso llegó para tomar las riendas del club puso en claro la situación con el “Chucky”, pues desde que fue contratado en noviembre del 2019, explicó que tener como titular a Lozano no entraban en sus planes, ya que no cuenta con los requisitos solicitados para sus estrategias.

Lozano solamente ha disputado 16 encuentros, la mayoría entrando como suplente y solamente ha marcado dos anotaciones y una asistencia, sumado las competencias internacionales cuenta con 23 partidos, tres goles y dos asistencias. El último partido en el que participó fue el 9 de febrero cuando entró como cambio en contra del Lecce.

Fuente: www.elimparcial.com