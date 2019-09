NBA conquista China, un mercado potencialmente ilimitado

Beijing (AP) — Kobe Bryant fue a China por primera vez en 1998, para dictar algunas clases en una academia de básquetbol con una docena de alumnos. Los técnicos no sabían mucho del deporte. Y casi nadie se dio por enterado de que había llegado un jugador de la NBA.



El básquet no interesaba demasiado en China.



Todo eso cambió rápidamente.



La presencia de la NBA aumentó a paso acelerado en las dos últimas décadas en China, donde más de 500 millones de personas vieron partidos la temporada pasada y un nuevo acuerdo de streaming le generará 1.500 millones de dólares a las arcas de la liga estadounidense en los próximos cinco años.



“Cuando vine aquí por primera vez, jamás pensé que este deporte crecería tanto en China”, dijo Bryant. “Pero lo hizo, y no va a dejar de crecer”.



Las posibilidades son ilimitadas.



Hace 20 años, nadie hubiera imaginado una relación tan fuerte entre China y la NBA, que se intensificó tras el paso del astro local Yao Ming por los Rockets de Houston. La NBA tiene hoy academias en China y la selección china regresó a la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas este año.



“Ahora hay que esperar que surja el próximo Yao Ming. Eso llevaría las cosas a otro nivel y más jugadores chinos llegarán a la NBA y tendrán impacto”, sostuvo el técnico de Golden State Steve Kerr.



La relación entre la NBA y el país más poblado del mundo es más sólida que nunca. Fuentes de la NBA dicen que más de 300 millones de chinos juegan hoy al básquet y que hay 40 millones registrados para jugar el juego de video 2K. Miles de chinos fueron a ver hace poco a los hijos de Dwayne Wade y LeBron James en partidos de exhibición con sus compañeros de la escuela secundaria.



La guerra comercial entre Washington y Beijing puede afectar las ventas de productos, pero el deporte en sí sigue floreciendo.



“El deporte trasciende la política. Espero que la NBA siga atrayendo más aficionados en todo el mundo”, expresó el propietario de los Mavericks de Dallas Mark Cuban. “No tengo razón alguna para pensar que nuestra relación no va a seguir siendo positiva”.



Nada parece afectar la popularidad de la NBA.



El equipo que envió Estados Unidos a la Copa Mundial de China no incluía astros de la NBA, pero las entradas se agotaron para sus seis primeros partidos. Al técnico Gregg Popovich le imploraron prácticamente que firmase autógrafos y posase para selfies.



“Sabemos desde hace tiempo lo popular que es el básquet en China y en todo el mundo”, dijo Popovich. “Es un deporte internacional. Hay muchos jugadores buenos en distintos países. Eso no es ningún secreto”.



Estrellas como Stephen Curry y James Harden vienen todos los años a China. Cuando Wade, quien se retiró hace poco y tiene un contrato de por vida con la fabricante de calzados Li-Ning, se presentó en un centro comercial hace poco el evento tuvo que ser cancelado después de diez minutos porque había demasiado público.



Hay buenas razones para que a China le interese invertir en la NBA.



Jos Tsai, cofundador de la gigantesca empresa de comercio electrónico Alibaba, aceptó este año comprar el 51% del paquete accionario de los Nets de Brooklyn y el Barklays Center, además del 49% que ya tenía, por unos 3.400 millones de dólares. En el 2016, Lizhang Jiang, empresario de Shanghai, adquirió el 5% de los Minnesota Timberwolves, acciones que posteriormente vendería.



A los chinos les enorgullece que jugadores como Kay Thompson luzcan marcas chinas en la cancha. Thompson tiene un contrato de 10 años con la empresa de zapatos china Anta por unos 80 millones de dólares, según trascendió. Y China mandó su selección a la liga de la NBA para prepararse para la Copa Mundial y también para darle más proyección al equipo en la tierra de la NBA.



“Es bueno para los jugadores y para el equipo”, aseveró el técnico de China Li Nana. “Es bueno para todos”.



La NBA abrió tres academias en China.



La influencia internacional en la liga estadounidense es cada vez más visible.



El jugador más valioso de la NBA esta temporada fue el griego Giannis Antetokounmpo. El novato del año, Luka Doncic, es de Eslovenia. El que más mejoró fue Pascal Siakam, de Camerún, y el mejor defensor fue Rudy Gobert, de Francia. El pivote del Juego de Estrellas Nikola Jokic es de Serbia.



Bryant dice que jamás vislumbró el éxito de la NBA en China.



“Cuando vienes aquí sientes una energía especial en la gente, en el hotel, en la calle”, dijo Kerr durante la Copa Mundial de China. “Todo el mundo parece muy entusiasmado con el básquet”.