Necesita que haya controversia

Ciudad de México.- La FMF y la Liga Mexicana están conscientes de los adeudos a jugadores del Veracruz, pero no pueden actuar y hacer cumplir los estatutos si los futbolistas no meten su controversia.

La Federación incluso movió a la Comisión de Resolución de Controversias al puerto, pero ningún futbolista se presentó a reclamar. El dirigente de la FMF, Yon de Luisa, instó a los futbolistas a acudir a estás horas legales para que les den armas para proceder en un asunto al que etiquetan como extraordinario.

"Tenemos un caso bien especial en Veracruz en donde no tenemos las controversias registradas, pero sí sabemos en voz de los propios jugadores, a raíz de las visitas realizadas del presidente de la Liga MX al vestidor del club Veracruz, que por cierto hoy es la tercer visita del señor Bonilla. Lo que queremos es facilitar a que si hay un problema generalizado al primer equipo u otras instancias del club a que denuncien y metan controversia.

"Y aquí sí quiero enfatizar. Si no hay controversia la Comisión no puede emitir ningún juicio, ni la FMF, y no podemos actuar", expresó el dirigente.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, citó a conferencia de prensa esta tarde, para hablar del tema.

De Luisa fue cuestionado sobre si los jugadores no estarían reclamando debido a que el contrato registrado en FMF les reporta ingresos más bajos de los que en realidad perciben.

"En caso de que haya adeudos que los jugadores lo digan, que se dé todo el proceso de presentación de pruebas y la Comisión de Controversias podrá determinar los pagos que debe hacer el club en caso de que así sea.

"Todo acuerdo que se haga entre los clubes y jugadores se tienen que firmar y depositar en la FMF, eso agiliza cualquier posible controversia, si un jugador o un club no lo hace entonces están corriendo los riesgos que se están viendo el día de hoy", mencionó.

La FMF se encuentra amarrada de brazos mientras no haya denuncia.

De Luisa espera que los futbolistas se presenten al juego de la próxima jornada contra los Tigres. ¿Una huelga en Liga MX es probable?

"Yo hoy no la veo. Si no se estuvieran atendiendo a los jugadores podría entenderlo. La Comisión de Controversias ha atendido en favor de los jugadores el 80 por ciento de las controversias, estamos esperando que se dé ese proceso", mencionó.

Dijo que el único documento que tiene hoy de la FIFA establece una prohibición para la transacción de jugadores de aquí hasta que se paguen los adeudos al jugador Matías Cahais.