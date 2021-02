Neuer lanza dardo a los equipos de México

Excelsior

Doha, Qatar.- El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, dejó claro cuál será el punto clave para poderle hacer daño a Tigres en la final del Mundial de Clubes.

“En primer lugar, todas las miradas se centraron en Tigres, es importante que hayan llegado hasta aquí, el rendimiento colectivo es espectacular. Es un partido crucial para ambos equipos, sus puntos fuertes son los extremos, carrileros y el potencial goleador de Gignac, con olfato y mucha experiencia en Europa. Tenemos que imprimir un ritmo alto, presionar, ser rápidos y en la Liga MX no están acostumbrados a nuestro ritmo”, agregó.

Será la tercera vez que un equipo del continente americano se vea las caras de forma oficial ante el gigante bávaro, saldo absolutamente positivo para el Bayern con dos triunfos (ante Cruzeiro en 1976 y contra Boca Juniors en el 2001) ambos en la extinta Copa Intercontinental.

La final también traerá consigo un reencuentro para nada bonito en el arquero alemán con André Pierre-Gignac. El cancerbero teutón hizo énfasis en que no tiene gratos recuerdos del atacante francés, quien logró marcarle a nivel selección en un partido amistoso durante el 2015, además reiteró que no le dejarán espacios para que pueda hacer peligro.

“Tenemos malos recuerdos de Gignac. Pero bueno, ahora jugamos con el club no con la Selección. Pero no es el único jugador, la clave será el rendimiento colectivo de todo el equipo, obviamente es importante detener a los extremos de Tigres. Trataremos de alejar a Gignac del área de penal y que no caiga muy cerca, no darle oportunidades de gol”, aseveró.