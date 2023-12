NFL suspende a Damontae Kazee de Steelers por golpe ilegal ante Colts

Foto: AFP / Kazee, un veterano de siete años, ha sido multado casi media docena de veces por la liga esta temporada

La NFL suspendió al safety de los Pittsburgh Steelers, Damontae Kazee, sin paga por el resto de la temporada por lo que la liga describió como "violaciones repetidas" de las reglas diseñadas para proteger la seguridad de los jugadores.

El fallo, emitido el lunes por el vicepresidente de operaciones de fútbol de la NFL, Jon Runyan, significa que Kazee se perderá los últimos tres partidos de la temporada regular de Pittsburgh y cualquier posible partido de playoffs si los Steelers (7-7) avanzan a la postemporada.

Expulsado de la derrota de Pittsburgh por 30-13 ante Indianápolis, Runyan escribió en una carta a Kazee que el contacto ilegal con Pittman "podría haberse evitado". Runyan señaló las repetidas violaciones de las reglas de seguridad por parte de Kazee como una de las fuerzas impulsoras detrás de la suspensión.

Kazee, un veterano de siete años, ha sido multado casi media docena de veces por la liga esta temporada. Perderá alrededor de $208,000 en cheques de juego si se pierde los últimos tres juegos de Pittsburgh.

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, dijo el lunes antes de que la NFL anunciara la suspensión de Kazee que no especularía sobre ninguna posible disciplina, diciendo que "no me ayuda, no ayuda (a Kazee) ni al fútbol en sí".

La suspensión significa que Pittsburgh se quedará sin sus dos profundos titulares contra los Bengals. Minkah Fitzpatrick ya está fuera por una lesión en la rodilla.

Kazee puede apelar la decisión ante los oficiales de audiencias Derrick Brooks o James Thrash, quienes han sido designados por la NFL y la NFLPA para decidir las apelaciones de la disciplina de los jugadores en el campo.

MASON RUDOLPH, QB TITULAR PARA LA SEMANA 16

Luego de que Mitch Trubisky no pudiera tener un buen partido ante Indianapolis, los Steelers decidieron volver a darle la confianza a Mason Rudolph para comandar al equipo en el próximo juego ante los Cincinnati Bengals