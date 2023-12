Ni América ni Tigres, Jaime Lozano le va a los jugadores

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Final entre América y Tigres está repleta de seleccionados nacionales y por eso el técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, no perderá detalle de apellidos como Malagón, Álvarez, Reyes, Juárez, Martín, Quiñones, Angulo, Córdova, Lainez, Herrera.

Decidirse por un favorito es como revelar a cuál de los hijos se quiere más, así que el entrenador del Tri lanza un "le voy a los jugadores", en una charla con CANCHA de cara al partido de hoy entre México y Colombia a celebrarse en Los Ángeles.

"Es difícil tomar partido por alguno. Me tocó lo mismo en la Sub 23 y ya le vas al jugador, no al equipo", expresó Jimmy.

América y Tigres no solo lucen por sus seleccionados mexicanos, sino que casi todos son jóvenes y básicos en el proceso al Mundial del 2026: Ozziel Herrera (22 años), Ramón Juárez (22), Diego Lainez (23), Israel Reyes (23), Kevin Álvarez (24), Jesús Angulo (25), Sebastián Córdova (26), Luis Malagón (26) y Julián Quiñones (26); solo Henry Martín supera los 30 años de edad.

Por eso, después de cerrar la actividad del Tricolor en un 2023 convulso, Lozano estará al tanto del desempeño de esos futbolistas a los que ya dirigió desde su interinato en la Copa Oro y, ¿por qué no?, de alguno que aún no haya recibido una oportunidad en el Tri.

"Me da mucho gusto que tantos jugadores que están en el proceso mundialista puedan estar en una Final y desearles mucho éxito, creo que se lo merecen.

"Son dos grandes equipos: Tigres buscando un bicampeonato, y el América que se ha quedado tantas veces en la Semifinal, ahora con un equipo muy fuerte que pueda cerrar una Final en su casa, va a ser importante", comentó.

Las Águilas presumen la plantilla más cara (87.9 millones de euros, cifras de Transfermarkt) y Tigres la cuarta (62.5 mde), por eso es plausible que en clubes con extranjeros de tanta calidad haya mexicanos que se impongan.

"Honestamente, quieres que a tus jugadores les vaya muy bien, que se desarrollen, que crezcan, que tengan minutos, que hagan goles, que defiendan, entonces así lo veo desde la Sub 23 y también ahora mismo", sentenció Lozano.

Agrada a Jimmy exigencia

El que América y Tigres disputen la Final de la Liga MX beneficia a la Selección Mexicana.

El técnico del Tricolor, Jaime Lozano, considera que este partido exigirá al máximo las capacidades de los futbolistas, justo en dos equipos repletos de seleccionados.

"Una Liguilla, y más una Final, es lo más parecido al alto nivel de competencia que se vive en momentos clave.

"Es importante porque son partidos distintos, son partidos aparte, con un estrés, con una tensión totalmente diferente, que esto a lo mejor lo vives, este nivel de concentración que debes de tener, este nivel de estrés, de competitividad", dijo a CANCHA.

América no llega a una Final desde hace cuatro años, lapso en el que ha suspirado por la estrella 14.

Tigres ya lleva en torneos cortos seis títulos de los ocho conseguidos, así que la novena espera por el cuadro regio.

Esos ingredientes le agregan dificultad a la Final del futbol mexicano, en la tercera ocasión en que estos conjuntos pelean la gloria, con un triunfo por bando.

"A lo mejor en otras Ligas, hablando de la Premier League, España, de otras en donde el nivel es mayor, pues cada fin de semana vives con esto, pero en México creo que en la Liguilla es donde en verdad el jugador pone todo y más para poder sacar las eliminatorias", expresó Lozano.