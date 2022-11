Ni de aquí, ni de allá

Ni aquí, ni allá. Los futbolistas fronterizos Alejandro Zendejas y Ricardo Pepi se quedaron sin la posibilidad de jugar el Mundial de Qatar 2022 pese a tener doble nacionalidad (México y Estados Unidos) y, lo que es más sorprendente, luego de tener brillantes actuaciones con sus respectivos clubes en el último semestre.

La Selección Mexicana ya entregó una prelista de 31 jugadores (a la que solamente se le recortarán cinco futbolistas para conformar la lista final de 26) y la Selección Estadounidense anunció sus 26 convocados el pasado miércoles; en ninguna de las dos listas aparecen los nombres de los fronterizos.

El atacante paseño de 19 años viene de conseguir cinco goles en la Eridivisie (Primera División de Holanda) con su nuevo club, el FC Groningen, además de dos asistencias, esto realizado en ocho partidos disputados; además, anotó y asistió en un partido de la Copa de Holanda, pero eso no fue suficiente para ser considerado uno de los 26 estadounidenses que estarán en Qatar.

La exclusión de Ricardo Pepi en la lista del técnico Gregg Berhalter fue sorpresiva para la prensa mundial, pues incluso estaba etiquetado como una estrella emergente a seguir en este Mundial para la agencia Associated Press. Además, Pepi ha sido constante en las recientes convocatorias de Berhalter, incluso con apariciones como titular en los juegos de eliminatoria y en amistosos.

La situación de Alejandro Zendejas fue más polémica, con tintes de telenovela, ya que hasta el director técnico de México, Gerardo Martino, emitió una frase que retumbó en los medios de comunicación al calificar como una “extorsión” que el jugador juarense condicionara su llamado sólo si le aseguraban ir la Copa del Mundo.

Incluso el caso llegó hasta la FIFA, ya que las recientes convocatorias de Zendejas en partidos amistosos con el Tri puden ser ilegítimas, pues el jugador ya había representado a Estados Unidos en competencias oficiales juveniles. Al final la situación no afectó a la Selección Mexicana, ya que esos partidos amistosos no se consideran partidos de ‘Clase A’, y por ende no hubo problemas.

Zendejas, que juega para las Águilas del América, fue uno de los jugadores más destacados del Apertura 2022 de la Liga MX, anotó cuatro goles y asistió en dos más.

Al final, todo apunta a que tanto el juarense como el paseño podrían jugar juntos para la Selección Estadounidense, aunque su debut mundialista tendrá que esperar hasta 2026, si es que llegan en buen momento y en forma para el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

CONÓZCALOS…

Alejandro Zendejas Saavedra

Edad: 23 años

Fecha de nac: 7 de febrero de 1998

Lugar de nac: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg

Posición: Extremo

Equipo: América

SUS NÚMEROS

16 partidos

4 goles

2 asistencias

5 tarjetas amarillas

0 tarjetas rojas

1,221 minutos disputados

Ricardo Pepi

Edad: 19 años

Fecha de nac.: 9 de enero 2003

Lugar de nac.: El Paso, Texas

Estatura: 1.85 m

Peso: 77 kg

Posición: Delantero

Equipo: FC Groningen

SUS NÚMEROS

9 partidos

6 goles

3 asistencias

0 tarjetas amarillas

0 tarjetas rojas

730 minutos disputados