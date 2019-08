Nick Newell, luchador sin una mano, vence a su rival en tres minutos

BRridgport, Nueva York.-Nick Newell, un luchador que no tiene un brazo completo de nacimiento, venció en tres minutos del primer round a Corey Browning en Bellator.

El experto en artes marciales había estado intentando durante años en ser aceptado en una promoción importante y de ser tratado como cualquier otro luchador.

La pelea en la que salió triunfante ocurrió el sábado 24 de agosto.

Ahí Newell mostró gran capacidad ante un oponente con ambas extremidades, a quien sometió hasta rendirlo en el primer episodio.

“Definitivamente la pelea más grande de mi carrera. Intento realmente contener la emoción. Podría comenzar a llorar”, dijo tras la victoria.

"A veces no es un gran problema para muchas personas, pero he recorrido un largo camino ", agregó.

Newell hizo una pausa para contener las lágrimas, luego continuó: "He ganado muchas peleas, he perdido muchas otras y he estado fuera. He estado diciendo que todo lo que quiero hacer es pelear en las grandes ligas. Todo lo que quiero es una oportunidad. He tenido oportunidades y he fallado. Pero seguí trabajando. Seguí insistiendo. Seguí el curso, no lo dejé. Me dije a mí mismo que a veces no era lo suficientemente bueno y mi equipo me levantó de nuevo. Mi familia me levantó de nuevo".









Fuente: www.elimparcial.com