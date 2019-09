Niega Durazo posibilidad de indemnizar a Policías Federales

Ciudad de México.- En un video difundido la tarde de este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo reiteró que no hay posibilidad de entregar indemnizaciones a los policías federales que se oponen a su transferencia a la Guardia Nacional, y que manifiestan su inconformidad con el cierre de carreteras y bloqueos en importantes vialidades de la Ciudad de México.

Reiteró que no se está despidiendo a nadie, ya que los elementos que no quieran formar parte de la Guardia Nacional pueden optar por una de las 11 opciones que les ofrece el gobierno federal para su cambio de adscripción conservando su salario, prestaciones y grados.

"No se está lastimando ninguno de sus derechos, pedimos a los policías inconformes que son una parte mínima de la Policía Federal que no lastimen los derechos de la ciudadanía, que no afecten vialidades; fueron ellos muchos años responsables de hacer prevalecer el estado de Derecho. A la ciudadanía le pedimos su comprensión, está una mesa de diálogo instalada de manera permanente, de tal manera que podamos afinar propuestas de solución", indicó.