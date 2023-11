Niega Lewis charlas con Red Bull; acusa a Horner de agitador

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.- Lewis Hamilton acusó a Christian Horner de "agitador", después de que el jefe del equipo de Fórmula Uno Red Bull dijera que un representante del siete veces campeón del mundo se acercó a él para hablar, antes de que el británico firmara un nuevo contrato con Mercedes.

Horner dijo al periódico Daily Mail que el representante anónimo se puso en contacto con Red Bull para que Hamilton fuera compañero la próxima temporada del ahora triple campeón del mundo Max Verstappen en el actual equipo dominante en la Fórmula Uno.

"Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis", dijo Horner. "Nos han contactado unas cuantas veces. Más recientemente, a principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés".

Hamilton, cuyo contrato hasta finales de 2025 fue anunciado en agosto, dijo a Sky Sports previo al Gran Premio de Abu Dabi el jueves que no sabía de qué estaba hablando Horner.

"Sé que viene de Christian. Realmente no entiendo de qué ha estado hablando porque nadie de mi equipo, que yo sepa, ha hablado con él, no he hablado con Christian en años", afirmó.

"Se puso en contacto conmigo antes este año sobre reunirse conmigo, pero nada más. Sólo le felicité por un año increíble y le dije que ojalá pudiera pelear pronto contra ellos en un futuro próximo. Eso fue todo".

"Así que no estoy muy seguro, creo que sólo está agitando las cosas", afirmó el piloto. "No hay ninguna discusión confidencial. Ya conoces a Christian. Le encantan ese tipo de cosas".

Hamilton dijo que estaría "más que feliz" de competir con Verstappen en un coche parejo y que a cualquier piloto le encantaría conducir para un grupo tan grande de personas, pero que no era su sueño personal.

"Creo que pasar de un coche que no es tan bueno a un coche ganador, desde mi perspectiva eso no es un sueño. El sueño siempre es empezar donde estamos y llegar a ganar. Por eso me he quedado en Mercedes", dijo.

Mercedes ganó ocho títulos de constructores consecutivos de 2014 a 2021, pero está luchando con Ferrari para ser mejor que la escudería roja en lo que resta de temporada. Verstappen ha ganado 18 de las 21 carreras disputadas hasta ahora y Red Bull todas menos una.

Conversaciones serias

Horner dijo al Daily Mail que Hamilton, que no ha ganado una carrera desde 2021, también tuvo conversaciones con el presidente de Ferrari, John Elkann, antes este año.

"Creo que hubo conversaciones serias. Fue alrededor de Mónaco (en mayo). Definitivamente hubo conversaciones, tal vez con (el jefe del equipo Ferrari, Fred) Vasseur, también. Pero ciertamente con Elkann", dijo.

Hamilton, que ha dicho que se ve en Mercedes "hasta mis últimos días", negó entonces las especulaciones sobre Ferrari.

También dijo a periodistas en mayo que su equipo de gestión estaba negociando un contrato.

No es inusual que los representantes de un piloto investiguen otras posibilidades en un momento de negociaciones contractuales.

Verstappen, preguntado en una rueda de prensa de la FIA sobre si habría dado la bienvenida a Hamilton como compañero de equipo, vio poco sentido a alimentar la discusión.

"No tiene sentido inventarse historias 'si, si'. No va a ocurrir", dijo el piloto neerlandés de 26 años. "No me importaría, no tiene importancia".