Niegan entrada a Fidel Kuri a la FMF

Ciudad de México.- A Fidel Kuri, dueño del Veracruz, se le negó la entrada a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, con motivo de la Asamblea de Dueños de la Liga MX.

"Soy apoderado de la Federación Mexicana de Futbol y le notifico que la Presidencia Ejecutiva de la Liga MX, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 del reglamento interno de la Liga MX que, a la letra dice, ‘sólo tendrán derecho asistir a las asambleas los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos a través de su respectivo dueño, representante titular y/o representante suplente’. Con fundamento en este artículo no se le permitirá el acceso a la presente Asamblea”, dijo una persona que se presentó como apoderado de la FMF y que después de leer el documento, se retiró.

Tras lo acontecido, Fidel Kuri señaló que escuchó al señor, pero no le supo explicar bien a lo que iba.

“Escuché al señor, nada más vino, leyó un estatuto y se fue, pero no me supo explicar bien a lo que vino el señor… Que me den un oficio donde no puedo entrar”, mencionó.

En la Asamblea de Dueños se analizará el futuro de Veracruz, así como otros temas de la Liga MX.