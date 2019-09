Nike corta lazos con Antonio Brown tras 2a acusación

Nike rompió el viernes sus vínculos con el wide receiver Antonio Brown, luego que una segunda mujer acusó al jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra de abuso sexual.



El entrenador de los Patriots Bill Belichick acortó abruptamente su encuentro regular con la prensa, tras decir que el equipo estaba examinando “algunas cosas” y negarse a responder a más preguntas sobre su jugador.



Previamente el viernes, el portavoz de Nike Josh Benedek confirmó que la compañía no va a trabajar más con Brown, diciéndole a The Associated Press: "Antonio Brown no es un deportista de Nike”. Antes de la nueva acusación, Brown enfrentaba ya acusaciones de violación por una exentrenadora.



Por medio de su abogado, Brown ha rechazado las acusaciones. El jueves se negó a responder a preguntas sobre las acusaciones en los vestidores de los Patriots.



La decisión de Nike fue reportada inicialmente por el Boston Globe.



Belichick dio el paso inusual el viernes de hablar de un asunto no relacionado con el deporte antes de que se le preguntase.



"Nos tomamos todas las situaciones con nuestro equipo muy seriamente”, dijo. “Hay cosas que estamos examinando, pero no voy a comentar sobre situaciones fuera del terreno”.



A una pregunta de si esperaba que Brown jugase el domingo contra los Jets de Nueva York, Belichik dijo: “Él está en nuestra nómina”.



Pero cuando se le hicieron más preguntas sobre Brown, el entrenador se fue.