Nike retira tenis polémico con bandera de EU

Washington





La compañía multinacional Nike decidió cancelar el plan de lanzar una nueva zapatilla deportiva con la versión original de la bandera de Estados Unidos después de pedírselo el jugador de futbol Colin Kaepernick, según el periódico "The Wall Street Journal".

La zapatilla deportiva, el Air Max 1 "Quick Strike Fourt of July", presentaba un logotipo de la bandera original de Estados Unidos, cuyo diseño, según la tradición popular, se acredita a la costurera Betsy Ross, y le puso 13 estrellas en círculo.

La fuente periodística destaca que Kaepernick le comunicó a Nike que no debería usar esa versión de la bandera, ya que él y otros atletas lo consideran un símbolo ofensivo debido a su conexión con un momento en que la esclavitud era legal en Estados Unidos.

En un comunicado oficial, Nike informó que optó por no sacar al mercado el polémico modelo de zapatilla deportiva "ya que presentaba una versión antigua de la bandera estadunidense", pero no hizo ningún comentario sobre la presión que pudo haber recibido por parte del exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco.

Kaepernick se arrodilló durante el himno nacional en el 2016 para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial en los Estados Unidos.

No ha jugado en la Liga Nacional de Futbol (NFL) desde que dio por concluido su contrato con los 49ers tras finalizar esa misma temporada.

Kaepernick, que jugó seis temporadas en la NFL, adquirió su mayor popularidad al ser el centro de atención cuando decidió arrodillarse durante la interpretación del himno nacional para protestar por la discriminación que sufren las minorías en Estados Unidos.

Su posición le valió el enfrentamiento con los dueños de los equipos de la NFL y especialmente contra el presidente republicano Donald Trump, que pidió de manera expresa que todos los jugadores que no respetasen la interpretación del himno nacional fuesen despedido de inmediato.

Además de invitar a Kaepernick que si no le gustaba como vivía en Estados Unidos que podía abandonar el país.

Kaepernick, que brilló de manera especial bajo la dirección del entrenador en jefe de los 49ers, Jim Harbaugh, que lo convirtió en titular indiscutible, llevó al equipo a ser campeón de la Conferencia Nacional (NFC) en la temporada de 2012 y estuvo cerca de conseguir la victoria en el Super Bowl XLVII que ganaron los Ravens de Baltimore.

Tras quedar marginado en la competición de la NFL, Kaepernick, que fue un atleta patrocinado por Nike desde 2011, volvió a aparecer en una nueva campaña publicitaria al comienzo de la temporada 2018.

A pesar de la retirada de las zapatillas con la bandera antigua, Nike aún ofrece el Air Max 1 en rojo, blanco y azul, y dice que el calzado deportivo "actualiza el diseño legendario con colores patrióticos".