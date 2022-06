No aprovechó Vela oportunidades en la Selección

CDMX.- El delantero Carlos Vela aseguró que no hay acercamientos para que vuelva a la Selección Mexicana, equipo con el cual dijo ya tuvo sus oportunidades y no las aprovechó.

"Él (Gerardo 'Tata' Martino) y yo tuvimos una charla tomando un café cuando empezó su proceso. Nos dijimos las cosas claras y desde ahí no he vuelto a tener ningún tipo de conversación para volver o no volver, o sobre qué pienso. Él está enfocado en su trabajo, en la gente que considera que tiene que estar ahí y me parece perfecto, es lo que tiene que hacer. Tiene que ver lo mejor que tiene para estar preparados para el Mundial y creo que lo van a estar, porque en el momento importante siempre sacamos la cara

"Hay etapas en todo en esta vida y en el futbol también. Ya tuve mis oportunidades, no las aproveché, o no pudimos llegar a donde queríamos llegar. Cada uno debe decidir lo mejor para su carrera, para su familia, para la selección, y creo que lo mejor es que venga gente nueva y haga su trabajo" dijo el atacante del LAFC a la AFP.

Vela participó en el Mundial de Rusia 2018 con el Tri, pero no ha sido considerado en el actual proceso, por lo que es un prácticamente un hecho que no irá a Qatar 2022.

El jugador de la MLS, que acaba de renovar con su club un año más, también contó que sólo hubo pláticas para estar en la Liga MX, pero reiteró que no es primera o segunda opción.

"Oferta como tal no, aún tenía contrato aquí. Pero sí tuve pláticas y así empiezas a ver qué opciones hay. Mi segunda opción era España. Estuve muchos años, conozco la Liga, el país, la cultura. Mi esposa es de allí. Iba a ser un cambio relativamente sencillo y era una opción que estaba en mi cabeza pero nunca llegamos a concretar con nadie porque lo principal era estar aquí", declaró.