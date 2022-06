No avanza 'Chicharito' rumbo a Qatar

Reforma

Ciudad de México.- Ningún futbolista de la Selección Mexicana tiene su sitio seguro en el Mundial, mucho menos Javier Hernández pese a su acercamiento con Gerardo Martino.

"No cambió nada (con el 'Chicharito'), lo expresé, hemos tenido un contacto hace un mes o mes y medio, primero de forma escrita y después verbal.

"No tuve el alta para viajar, mi deseo era viajar a Los Ángeles y juntarme con él. Seguramente tendremos (una reunión) vía zoom, pero no marca nada más que una charla entre un futbolista y un entrenador, no hay que hacer ninguna especulación", mencionó el "Tata" en la víspera del juego contra Surinam.

Para el debut en la Nations League no hay seleccionados estelares, quienes rompieron concentración luego del partido ante Ecuador.

"Se puede pensar eso (que tienen su plaza en Qatar) porque la mayor parte de estos jugadores desafectados antes, habitualmente han venido a lo largo de estos tres años y medio, pero nadie puede dar nada por seguro, quedan cinco meses por delante y todos deben hacer el máximo esfuerzo por participar del Mundial.

"Juegue quien juegue siempre tiene consecuencias, pero más allá de reconocer eso no podemos separarnos del camino que hemos trazado y lo planificado es ver la mayor cantidad de jugadores posible, al finalizar estos dos partidos y teniendo en cuenta los tres que pasaron, de una lista de 38 habrán jugado 35 o 36", comentó Martino.

Para estos duelos de Nations League (sábado ante Surinam en Torreón y el martes frente a Jamaica en Kingston), Diego Lainez y Marcelo Flores tendrán más minutos.

"Confiamos mucho en Diego y en su capacidad, ha estado convocado en los cinco partidos, teniendo una parte final del torneo español con muy pocos minutos, es un futbolista que muchas veces nos ha dado respuestas, a veces como revulsivo, sabíamos que iba a tener menos o nula participación en los tres primeros partidos, pero sí mayor participación en los dos que quedan.

"Seguramente va a tener minutos, Marcelo, como siempre digo, todo lo que pueda ir creciendo alrededor de los mejores futbolistas que tiene México", dijo.

Martino valoró el que la Selección Mexicana visite otras plazas.

"Soy muy hincha de que la Selección juegue por todo el país, me agrada, en algún momento lo hemos hecho en Selección Argentina, me parece importante que la Selección se conecte con todos los puntos del país, después porque venimos a un escenario y una cancha implacable y esperemos que la gente nos acompañe", expresó.