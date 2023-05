No competimos entre mexicanos: 'Chicharito'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Javier Hernández ya reaccionó tras ver a Santiago Giménez romper su récord de más anotaciones para un mexicano en su primera temporada en Europa.

Para el "Chicharito", la competencia no debería ser contra Santi o ningún otro jugador tricolor, si no ante el resto de nombres extranjeros.

"Esperemos que haga más goles, porque los récords están para romperse. Hablo mucho con él y a mi me encantaría que en vez de ver qué mexicano rompe el récord que mejor veamos por qué no puede ser campeón goleador de la Liga holandesa", dijo el jugador del LA Galaxy.

"Por qué no empezar a compararlo en contra de los neerlandeses. Porque no es en contra de Luis García ni de mi, a mi no me importa ese récord. Que llegue a 70 goles me da igual, al final de cuentas no competimos entre mexicanos" sentenció Hernández durante su visita a México para el evento de Aldeas Infantiles SOS.

Con el Feyenoord, Giménez llegó a 22 anotaciones esta temporada, superando las 20 hechas por Javier en el Manchester United y Luis García en el Atlético de Madrid.

"La narrativa no debe de ser que Santiago está en contra de nosotros, al revés, el compite contra los otros delanteros de la Eredivisie. Los mexicanos competimos contra el exterior, yo ya estoy muy cansado de que siempre tiene que ser entre nosotros", agregó.

El tres veces mundialista alabó las capacidades y buen rendimiento del ex atacante del Cruz Azul.

"Santiago es un extraordinario delantero y lo está comprobando, puede llegar a lugares que muy poca gente cree. Aquí debemos empoderarnos y no tratar de competir entre nosotros, hay que celebrar nuestros logros", dijo.

Ahora el "Bebote" buscará convertirse en el primer campeón de goleo mexicano en el futbol europeo desde Hugo Sánchez.