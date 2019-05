No contempla América cambio de sede

Ciudad de México.- El América entrenó con normalidad pese a la activación de la Contingencia Ambiental Extraordinaria y al riesgo de que postergue la ida de la Semifinal contra el León. Por lo pronto, no contempla un cambio de sede.

La Liga MX informó está mañana que analiza, en conjunto con Protección Civil, la viabilidad para que se desarrolle el partido ante la mala calidad del aire.

Pero las Águilas no suspendieron el entrenamiento ni implementaron alguna medida extraordinaria a raíz de la medida.

Mientras no haya una resolución el equipo seguirá entrenando, ya que aún existe la posibilidad de que el juego se celebre como estaba programado, miércoles a las 19:30 horas en el Estadio Azteca.

El América no contempla un cambio de sede para la ida de la Semifinal.

De hecho, en el club ven con buenos ojos la posibilidad de que el juego se postergue un día, lo que, además, les daría más descanso debido a que recién jugaron el domingo.



Prefieren se postergue

Tanto Oribe Peralta como Paul Aguilar prefieren que se aplace el juego de ida de la Semifinal debido a las molestias que presentaron durante el entrenamiento debido a la Contingencia Ambiental Extraordinaria.

"Si se aplaza estamos bien porque sí es un riesgo para la salud, no sólo de los deportistas, es para toda la ciudad. Sería conveniente que se tomaran las medidas necesarias para proteger la salud de los jugadores y de los ciudadanos", expresó el capitán Oribe Peralta en la víspera del juego contra León en el Estadio Azteca.

El segundo capitán, Paul Aguilar, admitió que tuvieron dificultades durante el entrenamiento.

"La verdad es que hemos podido aguantar un poquito más. Hoy no se entrenó de la mejor forma, como hubiésemos querido. Intentamos trabajar de la mejor forma. Hay jugadores que por ahí tuvieron dolor de cabeza, ardor en los ojos, tos que no dejaba trabajar, pero estamos preparados para cualquier cosa", comentó el lateral derecho.