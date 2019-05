No contempla Efraín Juárez volver a la Liga MX

El mexicano Efraín Juárez, jugador del Valerenga de Noruega, no contempla a corto plazo regresar a la Liga MX, ya se encuentra pleno y feliz en el futbol europeo.



"Hacía mucho que no me sentía tan bien. Me siento pleno y feliz en el Valerenga. Estoy recuperando sensaciones como futbolista en un equipo muy importante y profesional en una ciudad importante. Estoy disfrutando del club, compañeros y afición. Mi presente es Valerenga y Noruega", declaró.



Efraín Juárez llegó a Noruega a principios de temporada y está contando con la confianza plena del entrenador, asentado como titular indiscutible en la lateral derecha, y rejuveneciendo ya que se siente mejor incluso que cuando era joven.



Un buen momento individual que se traslada al colectivo ya que el Valerenga se encuentra a cinco puntos del líder tras diez partidos, uno menos que el club que encabeza la liga, por lo que están en plena lucha de jugar en competición europea la próxima temporada.



Por su buen momento personal, Efraín insistió que está "viviendo cosas muy bonitas en todos los sentidos" y que lo quiere "aprovechar en Noruega", descartando la opción de volver a México.