No contemplan a Sabathia

Estados Unidos.- CC Sabathia verá la Serie Divisional de la Liga Americana desde la caseta, incapaz de contribuir al bullpen de los Yanquis de Nueva York debido a molestias en el hombro izquierdo.

"No quería poner al equipo en riesgo", dijo este jueves el zurdo de 39 años, un día antes del inicio de la serie ante los Mellizos de Minnesota. "No quise ser egoísta y salir lesionado y meter al equipo en problemas".

En su decimonovena y última temporada de Grandes Ligas, el seis veces invitado al Juego de Estrellas realizó su primera aparición de relevo el 24 de septiembre en Tampa Bay, ponchando a dos enemigos durante un cuarto inning perfecto.

Aunque ha estado cuatro veces en la lista de lesionados esta temporada debido a dolores crónicos en la rodilla derecha, nunca habló públicamente de sus molestias en el hombro.

"Es algo con lo que he intentado lidiar el último par de meses. Creo que lo habíamos manejado muy bien", dijo Sabathia. "Lancé en ese juego en Tampa y me sentí muy bien, pero desperté unos días después y tenía bastante dolor.

Sabathia espera poder participar en la Serie de Campeonato de la Liga Americana en caso de que los Yanquis avancen.

"Recibió una inyección de cortisona", comentó el manager Aaron Boone, "pudo salir a participar en un juego simulado el martes y, francamente, lo hizo bastante bien...pero no está donde se requiere, en el tipo de papel que le vamos a pedir que desempeñe".

Sabathia terminó la campaña con marca de 5-8 y 4.95 de efectividad, para dejar su foja de por vida en 251-161 con 3.093 ponches.

"Siento que mientras más lejos lleguemos, hay mejores posibilidades de que pueda volver a lanzar", declaró.