No correrá Maximum Security en el Preakness

El lunes el propietario del ganador del Kentucky Derby que fue descalificado, Maximum Security, anunció que apelará la decisión ante la comisión estatal de carreras de caballos y que su potro no correrá en el Preakness Stakes.

Gary West, quien es propietario del caballo junto con su esposa Mary, dijo que el sábado los jueces rehusaron reunirse con él después de la carrera para explicarle la razón de la descalificación.

West señaló que apelará el lunes ante la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky, desconociéndose si dicha comisión tiene autoridad para invalidar la decisión. En las regulaciones se establece que “las conclusiones sobre hechos y las determinaciones serán definitivas y no serán sujeto de apelaciones”. West casi dijo que impugnará en los juzgados.

“Si la comisión estatal de carreras se niega a atraer eso, creo que se trata de algo lo bastante importante como para todo el mundo de las carreras esté atento”, dijo West en entrevista televisiva en “The Today Show” de NBC. “Y creo que merecen la oportunidad de saber realmente que pasó”.

West señaló no tener razones para inscribir a Maximum Security en el Preakness.

“Creo que no tenemos en juego ninguna Triple Corona”, dio West. “Y no hay ninguna razón para poner a competir otra vez en dos semanas a un caballo si no se tiene que hacer”.