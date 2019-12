No deberá aumentar presupuesto creación de SSPE: LaTorre

Chihuahua.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel LaTorre Sáenz, declaró que la creación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no deberá aumentar dentro del Presupuesto de Egresos 2020, por lo que lo presentado para la actual Fiscalía General del Estado (FGE) será una reasignación de recursos para no impactar.

Lo anterior, luego de que ayer el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, anunciara la intención y posteriormente se enviara la iniciativa al Congreso estatal , para su debido análisis y posible aprobación los próximos días.

“No podemos aprobar un presupuesto estatal sin contemplar esta nueva secretaría, pero se contempla que será un reacomodo de los recursos que son de Fiscalía para destinarlos a la Secretaría y las funciones”, expresó el también presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Hace casi dos semanas, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, compareció ante los diputados del Congreso para exponer el presupuesto a ejercer para el próximo año, que equivale a cinco mil 518 millones 880 mil 445 pesos. Dichos recursos no deberán incrementarse sustancialmente, por lo que la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública analizará cuidadosamente la propuesta.