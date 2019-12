No envenené a Vergara: Angélica Fuentes

Guadalajara, Jalisco.- La empresaria y ex esposa del fallecido Jorge Vergara, Angélica Fuentes, se defendió de las acusaciones sobre un supuesto envenenamiento a quien fuera en vida el propietario del Guadalajara.

"No [lo envenené]. Fue otra terrible y gran mentira para sumarle a esa campaña en mi contra. Hay cosas que no puedo comentar públicamente, porque firmamos un acuerdo, y me llama la atención que a la muerte de Jorge (15 de noviembre 2019), inmediatamente un día después, un reportero de deportes saca una nota en Los Ángeles -donde vivo con mis hijas-, pero retoma una información del 2015 que sacaron Jorge [Vergara] y su abogado", explica la empresaria en entrevista con el programa Los Periodistas, de la Octava. "Empieza una campaña en mi contra, llamándome 'asesina', para mí cruzaron a un lugar insospechado, es una campaña bien organizada".

Por otro lado, Fuentes resaltó que su mayor preocupación, derivada con la muerte del directivo rojiblanco, es que las dos hijas de ese matromonio hayan sido contempladas en el testamento.

"Espero que se haga justicia para mis hijas, que tengan lo que verdaderamente les correponden, por ser dos de los cinco hijos de Vergara. Eso implica, sencillamente, que Jorge haya hecho lo correcto y lo justo para sus cinco hijos, que les haya dado lo que corresponde a cada uno. Voy a buscar justicia para ellas, no nos han contactado [la familia de Vergara] en estos años que estuvimos separados y ahora que falleció".

Respecto al día en que Vergara Madrigal perdió la vida a los 64 años de edad, por un paro cardiorrespiratorio, Angélica describió las sensaciones que vivió al enterarse de la noticia que puso en luto al balompié mexicano: "Eran como las cuatro de la tarde en México, yo estaba en una reunión en los Ángeles. Se me fue el corazón a los pies, me entró un dolor muy profundo por mis hijas, porque me hubiera gustado que Jorge le hubiera hecho una llamada a mis hijas, tenía casi cuatro años sin una llamada, Valentina pasó cuatro cumpleaños sin una llamada de su papá. Otra gran terrible mentira que se dijo, fue que yo no lo dejaba ver a sus hijas".

Después, Angélica Fuentes, quien también es reconocida por su labor social a favor de las mujeres, reiteró ser víctima de una campaña en su contra.

"Estuve fuera de México casi cuatro años, el proceso legal [de divorcio] se llevó de forma no muy correcta, me fio a vivir a Estados Unidos, con mis dos niñas, para proteger mis derechos como madre, incluso, hay un documento público en un juzgado en Estados Unidos que así lo señala... Pero fueron cuatro años de mi vida en que se hace una campaña de desprestigio en mi contra, me acosaron, me difamaron con mentiras impresionantes, tenía mucho por regresarle a este país, soy de Ciudad Juárez, un lugar que me vio nacer como empresaria, tengo más de 30 años siendo empresaria y tengo mucho por hacer, para regresarle a la mujer mexicana", agregó.

Aunque, en la recta final de la entrevista, la empresaria admitió que no vería imposible comprar a las Chivas.

"¿Por qué no? Todo es posible en la vida... Los equipos no siempre ganan, me gustaría que se dejaran de esconder en mis faldas y aceptaran que si las Chivas no están bien, no es mi culpa.

No es que si me gustaría hacerlo, si se llega a dar, ¿por qué no? No es que lo haga, además en México no es el púnico país en que se juega futbol, a Chivas le dejé un valor top cuando salí. Omnilife es una empresa que Jorge inició, yo le ayudé a reorganizar y fotalecer de forma importante, pero no es algo en lo que estaría interesada de ver, es una empresa que también , por medio de sus distribuidores, han sido de los que más me han atacado en las redes sociales... Son los que me han culpado de haber asesinado a Jorge Vergara".





Fuente: www.elimparcial.com