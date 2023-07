No era un partido para perder: Lozano

CDMX.- Jaime Lozano sufrió su primera derrota como técnico interino de la Selección Mexicana, ante un equipo de Qatar que no plantó mucha resistencia en el campo.

"Es duro porque era un ambientazo el que se tuvo hoy, porque la gente se entregó desde el principio y sabíamos a lo que venía Qatar. Se fue arriba en el marcador, tuvieron una y la supieron aprovechar. Después hay cosas que no me gustan, pero son parte del juego, hoy nos faltó contundencia nuevamente", dijo Jimmy tras la derrota en Copa Oro.

"Hoy no caímos del todo en la desesperación, pero tampoco fue el partido más claro que tuvimos. Siempre que pierda no me puedo ir tranquilo, triste y molesto por la gente y molesto porque no era un partido para perder. Evidentemente Qatar hizo su trabajo, pero era un partido para sacar adelante", agregó.

Aunque el sorpresivo descalabro pegó en el interior del combinado azteca, el técnico nacional reconoció la entrega de los futbolistas tricolores y dejó claro que seguirán mejorando para mostrarse más fuertes en los Cuartos de Final.

"Hoy ellos hicieron lo que tuvieron que hacer y nosotros no supimos resolver, y nos atascamos solos. Pero el equipo está bien, está fuerte, no paró de luchar, de creer y eso es muy importante", señaló.