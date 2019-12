'No es el mismo Liverpool'

Qatar, Doha.- A Antonio Mohamed no le asusta la racha de 34 partidos de Liga Premier sin perder con la que el Liverpool llega a la Semifinal del Mundial de Clubes Qatar 2019.

El director técnico de los Rayados ve como un factor a favor que enfrentarán al campeón de Europa en territorio neutral, porque detectó que fuera de Anfield Road, no son perfectos.

En entrevista con CANCHA, el "Turco" explicó que los ingleses pierden poder cuando salen de su mítico estadio y eso le hace albergar una esperanza de dar la sorpresa y convertirse en el primer club mexicano en alcanzar la Final del torneo.

"Éste es un Mundial de Clubes, es otra competencia, ellos perdieron con Nápoli (en Champions League) hace un mes, mes y medio, de visitante, cuando no juega en Anfield, el equipo no es el mismo", advirtió.

"En Anfield son muy buenos, casi perfectos y cuando salen son muy, muy buenos, pero un poquito no perfectos, nos agarramos de eso".

Mohamed no ha tenido problema para mantener motivado a su plantel, el mismo rival eleva sus pulsaciones, pero sí ha hecho énfasis en convencerlos que se puede derrotar al actual líder invicto de la Liga Premier.

"Tampoco hacen tantos goles fuera de Anfield, los rivales le compiten más, los partidos son más disputados. Nos agarramos de eso", continuó, "es una cancha neutral, muchas situaciones con las que trato de convencer a los jugadores que se puede".

¿Cómo vives la oportunidad histórica de enfrentar al mejor del mundo?

"Es un partido único como entrenador, como institución, como lo quieras ver, esperemos estar a la altura de este gran escenario".

¿Cómo se le puede ganar al Liverpool?

"Si uno se pone a recordar los dos o tres equipos que le hicieron fuerza al equipo grande fue Estudiantes en el 2009 al Barcelona, cuando hizo un gol Boselli a los 15 minutos y después defendió muy bien, nada más que le empatan en el minuto 90 y lo pierden en el alargue.

"Boca al Real Madrid le hizo dos goles de entrada, entonces, es sorprender de entrada, esa es una de las partes que vamos a tratar de hacer".

La clave es empezar ganando...

"Es una de las posibilidades, porque si ellos se ponen arriba en el marcador es mucho más difícil".

¿Qué hay que cambiar ante un rival como éste?

"Van a jugar los mismos, seguramente entrará Celso, entrenó bien los dos días o con los mismos jugadores modificar", reveló.

"Pero tienes a Charly, Gallardo, Pizarro, Funes Mori y Pabon, atacas. Con esos jugadores tienes que atacar, de entrada, con los mismos jugadores buscar que ellos estén incómodos y buscar nuestras armas a ver si podemos dar la sorpresa", remató.