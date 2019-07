No es una venganza, lo hago con tristeza: Paola Pliego

Ciudad de México.-Paola Pliego no busca darle a México "cachetada con guante blanco".

Si la esgrimista, que representará a Uzbekistán, consigue su clasificación a Tokio 2020 y logra una medalla olímpica no será con la intención de desquitarse con las autoridades del deporte mexicano, sino de demostrar que, pese a las arbitrariedades cometidas en su contra, salió avante.

Aquí no se trata de dar una cachetada ni de nada de eso (como sugirió Ana Guevara, titular de Conade), simplemente se trata de una atleta que quiere competir y quiere salir adelante y quiere demostrarle a los demás que sí se puede.

"Quiero que se entienda que no es una venganza, es lo contrario, lo hago con tristeza, lo hago con amor para mi país y lo hago con esperanza de cumplir mis sueños", enfatizó Pliego vía telefónica desde Italia.

Uno de los motivos por los que eligió defender los colores de Uzbekistán fue por el interés de la federación de esgrima ese país de mejorar el deporte.

"Hace dos meses tomé la decisión para comenzar la clasificación a Tokio, o me cambiaba de país o me retiraba; no era la decisión que quería tomar, pero fue la que terminé tomando.

"De verdad (en Uzbekistán) les interesa que crezca el deporte en su país, ayudar a sus atletas y hacer las cosas bien, es lo que más me gusta a mí", explicó.

El 15 de julio Pliego representará por primera vez a Uzbekistán, en el Campeonato del Mundo en Budapest, luego de quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Río por supuesto dopaje, pero luego exonerada por la Federación Internacional de Esgrima.





Fuente: www.elimparcial.com