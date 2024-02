No ha llegado el día del retiro para Andy Reid

Las Vegas, Estados Unidos.- El entrenador de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, descartó que el día de su retiro de la NFL ya haya llegado.

El coach, de 65 años de edad, indicó que le gusta mucho el equipo en el que está y que lo sigue motivando para seguir adelante un poco más.

"Mi mamá y mi papá me dijeron esto cuando estaban trabajando. Dijeron: 'Sabrás cuándo será el momento y estoy listo para partir ahora mismo'. Eso es lo que me decían cuando era joven, yo era un niño curioso y así es como lo veo. En algún lugar sabrás cuándo es el momento. Hoy no es el día.

"Me encanta ser parte de la organización, es una gran organización, y luego ganamos algunos juegos, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante con esto", declaró.

Reid busca su tercer anillo de campeón, todos con los Chiefs. Anteriormente ganó las ediciones LIV y LVII.

El dueño del equipo de Kansas City, Clark Hunt, no sabe cuál es el plan de su coach, pero no siente que sea próximo su retiro.

"Sentí que es demasiado pronto para empezar a preocuparme por eso en este momento. Definitivamente sería prematuro'. No tengo idea de lo que está pensando. Sé que está realmente comprometido y disfrutando, y no tengo la sensación de que vaya a estar listo para retirarse en un futuro cercano.

"Pero en términos de cuánto tiempo durará, no lo sé. Ciertamente, espero que sea mucho tiempo en el futuro, pero tendremos que ver sobre la marcha", dijo hace unos días a Mad Dog Sports Radio de SiriusXM .

Los Chiefs enfrentarán en el Super Bowl LVIII a los 49ers de San Francisco el próximo domingo 11 de febrero.

