No hay imposibles: 'Nico'

Qatar, Doha.- En el futbol no hay imposibles, advirtió Nicolás Sánchez.

El defensa central de los Rayados aseguró que confían en sus posibilidades para vencer al Liverpool de Inglaterra en las Semifinales del Mundial de Clubes Qatar 2019.

"Sabemos que no hay imposibles en el futbol y con esa mentalidad vamos a disputar el partido", dijo el zaguero central.

Los Rayados parten como víctimas para el juego contra el campeón de Europa, que llega como líder de la Liga Premier, en la que tienen 34 partidos sin perder.

Aún así, en el campamento de los Rayados no sienten miedo, sino todo lo contrario.

"Imagino que para mí como para los compañeros enfrentar a este tipo de equipos no se nos da todos los días, nos hemos esforzado muchísimo para jugar el Mundial y tenemos chance de hacerlo para enfrentarnos a lo mejores de Europa. El sueño es muy grande", comentó.

"Es un partido de futbol. No hay miedo a nadie, pensamos disfrutar el partido y dar lo mejor de nosotros".

De hecho, Sánchez aseguró que intentarán hacer su juego, aunque reconoció el rival podría imponer sus condiciones.

"Tenemos que imponer nuestro juego por más que tengamos al gran rival a vencer, tenemos que encontrar nuestro momento y aprovecharlo para poder lastimarlos", expresó.

En todo caso, Nico planea disfrutar la experiencia, no era algo que esperaba a estas alturas de su carrera.

"Es único. No me veía jugando este tipo de competencias a esta edad, si bien no me siento en el final de mi carrera, ya tengo 33 años y no imaginé vivir este momento ahora, en lo grupal y en lo individual. Aprendo a disfrutar estos momentos y al disfrutarlo siento que me brindo al máximo con el equipo, así que pienso seguir haciéndolo", concluyó.