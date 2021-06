No hay mañana

Archivo/El Diario

Chihuahua, Chih—Una posibilidad más, y que será la última para clasificarse a los próximos Juegos Olímpicos, se vislumbra a partir del próximo martes en El Cairo, Egipto, para la chihuahuense Tamara Vega dentro del Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno.

Ya no hay más oportunidades, se cierra el ciclo olímpico rumbo a Tokio, Japón, con éste trascendental evento de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno en el continente africano.

“Al concluir éste certamen la UIPM determinará el ranking final y quienes serán las clasificadas a Juegos Olímpicos donde cada país podrá tener de dos a tres boletos”.

Para Tamara llegó el momento de demostrar y dejar plasmado los casi cinco años de proceso y trabajo para llegar a los que serían sus tercera olimpiada consecutiva tras sus participaciones en Londres 2012 y Río 2016.

Si bien es cierto, sus últimos resultados en las copas del mundo en Europa no fueron los esperados, la confianza de elevar su ranking olímpico y seguir en la pelea continúan hasta que concluya el campeonato mundial.

Actualmente Tamara de 28 años se encuentra en la cima de la clasificación nacional por ello está en búsqueda de confirmar su nombre en la selección mexicana para la máxima justa veraniega.

“Todo éste proceso para mí ha sido competitivo y que ha ido cultivando la llama de los Juegos Olímpicos, han seguido fomentando la competencia y en este momento me encuentro en el lugar número uno del ranking, al final creo que la selección va a quedar igual que el año pasado, creo que se mantendrán los lugares. Yo me he sentido muy bien, muy fuerte, cada competencia ha sido un reto y estoy muy contenta de poder seguir compitiendo a pesar de la situación”, resaltó subcampeona panamericana de Toronto 2015 y lugar 11 de los Juegos Olímpicos Río 2016.

La medallista de oro en los pasados Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, se ha preparado de gran forma para estar lista para la competencia, motivada por ubicarse hasta el momento, en el primer lugar del ranking del país. Actualmente Mariana Arceo es la única mexicana hasta ahora con pase a Juegos Olímpicos.

“El 2021 para nosotros (mi cuerpo de entrenadores y yo) representa un año que puede ser de mucha esperanza, también puede ser de incertidumbre, pero yo estoy entrenando en grande. Me siento renovada, muy feliz y siento que este año estoy trabajando como no lo había hecho en mucho tiempo”, destacó la chihuahuense, que también cuenta con los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, en su palmarés.

El pentatlón moderno es una de las disciplinas más exigentes del calendario olímpico, porque implica la perfección en cinco diferentes deportes: esgrima, natación, tiro deportivo, carrera y ecuestre.

“Compito cada día para ser mejor, me siento muy feliz la forma en que se está dando los objetivos y en estos momentos me siento muy complementada por mi equipo de trabajo, con las personas que estoy entrenando, con los otros atletas, todos tenemos una meta en común que es ganar y eso es para mí una bendición”, explicó Tamara campeona mundial juvenil de Estambul 2011.

Tamara entrena con Jhonnatan Ortega en esgrima, Brandon Rosas en natación y Eufemio Zamudio en tiro carrera, y afirmó que se están juntando personas que quieren entrenar, salir adelante y a ella le está funcionando mucho eso, “yo estoy entrenando con personas que me jalan mucho en cada prueba”, finalizó.

Numeralia…

28 años edad

14 de experiencia

54 kilos

1.56 metros

5 pruebas

1 disciplina

2 olimpiadas

De Cerca:

Nombre: Tamara Vega Arroyos

Fecha de Nac: 15 de marzo 1993

Lugar de Nac: El Paso, Tx.

Residencia: Chihuahua, Chih.

Disciplina: Pentatlón Moderno

Juegos Olímpicos: 2

Londres 2012 (lugar 36)

Río 2016 (lugar 11)