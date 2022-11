No investigará FIA, por ahora, accidente de Checo en Mónaco

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.- La Federación Internacional de Automovilismo no tiene planes por ahora de investigar el accidente de Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Mónaco.

La prensa de Países Bajos señaló que el choque fue una posible acción deliberada del mexicano para arrancar delante de su compañero Max Verstappen en el circuito callejero del Principado, aunque no hay una queja formal de parte de ningún equipo.

Dicho rumor se expandió después de polémica en el Gran Premio de Brasil cuando el bicampeón no le devolvió la sexta posición al tapatío.

"No tuve a nadie que dijera que queríamos investigarlo por nuestra parte. Pero si hay algo que investigar, estamos más que contentos. Una cosa que realmente diría, no soy tímido ni tengo miedo de dirigir o entrar si hay un problema. no me esconderé.

"Incluso levantaré la mano y diré (si) hay un problema con la FIA. De lo contrario, si no puedo hacer esto, nunca mejorarás ni evolucionarás. Eso puedo garantizarlo" señaló Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

Ficha Red Bull a Ricciardo para el 2023

El futuro de Daniel Ricciardo en la Fórmula Uno está decidido: será piloto de reserva de Red Bull.

Después de ésta última carrera en Abu Dhabi, el australiano finaliza su contrato con McLaren tras dos años de resultados poco afortunados, a excepción de la victoria en el GP de Italia en 2021.

Para 2023, Ricciardo regresa con el equipo austriaco después de su paso de 2014 a 2018, compartiendo el garaje con el alemán Sebastian Vettel y el neerlandés Max Verstappen.

"Será nuestro tercer piloto. Tenemos tantos patrocinadores, que debemos hacer espectáculos y cosas por el estilo, así que, por supuesto, es uno de los más destacados y más adecuados", confirmó Helmut Marko, asesor del equipo, después de la P1 en el circuito de Yas Marina.

Daniel llega en un momento clave para los Toros Rojos, pues Checo Pérez finaliza su contrato en 2024 y ante los problemas internos de la última semana, recurrir a un viejo conocido podría funcionar para volver a unir a la escudería.