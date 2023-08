No leo lo que la gente dice sobre mí: Checo Pérez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Sergio Pérez está enfocado en mejorar en la pista para afianzar el subcampeonato de la F1, por lo que no le interesan las constantes críticas que hacen sobre su desempeño y prefiere ignorarlas antes que hacerse la víctima.

"Hay tantas cosas en las que podría centrarme y ser negativo conmigo mismo y hacerme la víctima muy fácilmente, pero yo no soy así, nunca he sido así.

"Sólo me centro en lo que puedo hacer mejor, me centro en disfrutar el momento. Es ahí donde pongo toda mi atención y toda mi energía", comentó ayer el piloto mexicano de Red Bull en el circuito de Zandvoort, donde se reactiva la campaña de F1 con el Gran Premio de Países Bajos.

Checo llega muy concentrado a territorio de su compañero neerlandés Max Verstappen -quien lidera la Tabla General con 314 puntos por 189 del tapatío-, donde han surgido algunas de las críticas más incisivas contra Pérez.

"Para ser sincero, no leo lo que la gente dice sobre mí o mi carrera o lo que sea, sé de lo que soy capaz. Lo he hecho antes y no hace tanto, fue hace sólo unos meses.

"Pero la gente cuando no está aquí, es muy fácil que hable. Y es algo entendible. Es como funcionan la mayoría de los deportes, pero creo que, como atleta, es importante poder desconectarse de eso y asegurarte de hacer lo mejor para ti", aseveró Checo.

Aseguró que las críticas a su desempeño -en especial por sus fallas en los días de Calificación- poco efecto tienen en él.

"Para ser honesto, no sigo mucho las redes sociales, en primer lugar, y en segundo lugar, durante las vacaciones, estuve tan ocupado pasándola bien que en realidad no iba a escuchar todo eso. Me centro en lo que tengo que hacer", remató.