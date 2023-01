No logra Neymar consagrarse en el futbol mundial

CDMX.- Ni toda su habilidad salva a Neymar de driblar la hostilidad de afición y prensa del PSG, que lo acribillan por sus paupérrimos resultados y los casi 500 millones de euros que le ha costado a su actual club, lo nunca visto.

El equipo parisino rompió el mercado cuando en el verano de 2017 saldó una cláusula que parecía impagable y le arrebató al Barcelona a un jugador que no estaba a la venta. Hacía unos meses del show de Ney, partícipe de 4 de los 6 goles con los que el Barsa eliminó al PSG de la Champions. La inversión parecía justificada.

Desde su arribo a París. Neymar ganó 4 de las 5 ediciones de la Ligue 1 y ahora se enfila a la sexta. Solo que los qataríes no lo llevaron para eso; antes ya habían conquistado 4 Ligas. El desafío era la Champions.

No es que el brasileño fuera inocente en el traspaso. Levantó el pulgar para que su padre y representante acelerara las negociaciones en 2017. Creía que lejos de Messi detonaría su carrera, ganaría el Balón de Oro y sería el gran líder de un proyecto construido a punta de petrodólares. Nada de eso ocurrió. Hoy está nuevamente a la sombra de Leo y hasta de Kylian Mbappé. El fin de semana pasado, en la prensa francesa se le catalogó como el "peor fracaso en la historia del futbol".

Después de la eliminación en la anterior edición de la Champions, a manos del Real Madrid, a Neymar le llovieron insultos y abucheos en el juego contra Burdeos. Desde entonces no saluda a los Ultras, pese a que su millonario contrato, revelado por El Mundo, establece un pago de 6.5 millones de euros anuales sólo por ser cordial con los fans. La de Neymar sí es la crónica de un fracaso.

Y mientras tanto

El Barcelona conquistó ocho títulos mientras Neymar fue parte de la plantilla (2013-17). Luego de la partida del brasileño, el cuadro blaugrana ha agregado seis trofeos a sus vitrinas, en cinco temporadas y contando... El jugador escuchó el canto de las sirenas y emigró a un club en donde ha dado nota por rencillas en algún momento contra Cavani y después ante Mbappé.

Los consuelos de Neymar

El periódico español El Mundo reveló que Neymar le ha costado 489 millones 228 mil 117 euros al PSG, todo por la obsesión de ganar la Champions League. No obstante, el club parisino se ha conformado con cierto aporte del futbolista para obtener 14 títulos, 4 de ellos la Ligue 1, que es una obligación y no una verdadera conquista, dada la diferencia de valor de plantillas.

Títulos de Ney en el PSG:

4 Ligues 1: 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22

3 Copas de Francia: 2017-18, 2019-20, 2020-21

2 Copas de la Liga: 2017-18, 2019-20

3 Supercopas de Francia: 2018, 2020, 2022

Colección de fracasos

2017-18

Lionel Messi (7) y Cristiano Ronaldo (5) se han repartido 12 de los últimos 14 Balones de Oro (reconocimiento al mejor jugador), pero Neymar no ha ganado alguno. En la Temporada 2017-18, su primera en el PSG, vio a Luka Modric coronarse (el brasileño fue 12). Además, se perdió por lesión (quinto metatarsiano del pie derecho) el crucial juego de vuelta contra el Real Madrid en Octavos de Final de la Champions, en la que su equipo fue eliminado.

2018-19

Otra vez Lionel Messi ganó el Balón de Oro. Neymar ni siquiera estuvo entre los 30 nominados. Fue otra temporada polémica para el brasileño. Se resintió del metatarsiano previo a los Octavos de Final de la Champions y se perdió los 2 partidos de la eliminación contra el Manchester United. Fue criticado porque acudió al carnaval de Río de Janeiro, pese a que el club le concedió el permiso para irse a rehabilitar a Brasil.

2019-20

Fue el año de la pandemia. La Champions se reanudó en agosto de 2020 con un formato inusual de eliminatoria a un partido, de la que el PSG se benefició a partir de Cuartos. Llegó a la Final contra el Bayern Múnich, pero perdió 1-0. Neymar estaba inconsolable. En la previa, había estado en el ojo del huracán por el presunto triángulo amoroso entre él, Natalia Barulich y su amigo Maluma. Ese año, no se otorgó Balón de Oro.

2020-21

Para no variar, previo a los Octavos de Final de la Champions, Neymar se lesionó. No jugó la ida ni la vuelta frente al Barcelona, tras lastimarse el aductor mayor izquierdo en un juego contra el Caen. "La tristeza es grande, el dolor inmenso y el llanto constante", publicó en redes. Se victimizó por las críticas: "No sé cuánto tiempo voy a aguantar". El Balón de Oro acabó en la vitrina de Lionel Messi (Ney fue 16). Para colmo, el Lille conquistó la Ligue 1.

2021-22

A finales de noviembre de 2021, Neymar sufrió un esguince de tobillo, pero en febrero aún no se recuperaba y eso abrió el debate sobre su alegre estilo de vida. Sí llegó al juego de Octavos de Final de la Champions, contra el Real Madrid, en la ida para entrar al 72' y en la vuelta para ser testigo de una nueva eliminación que derivó en la ruptura con la afición. El Balón de Oro fue para Karim Benzema; el brasileño ni siquiera estuvo entre los 30 nominados.