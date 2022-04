No me detendré, advierte ‘Checo’ Pérez

CDMX.- Sergio ‘Checo’ Pérez se siente satisfecho con el rendimiento que ha tenido en la actual temporada de F1 con Red Bull, aunque advierte que no se detendrá y espera ser un habitual asistente en los podios.

“Fueron unos días mixtos en Australia para el equipo, pero para mí logré otro fin de semana consistente, después de mi pole y el cuarto puesto en Jeddah. Estoy satisfecho con la forma en que he estado rindiendo hasta ahora y subir al podio por primera vez esta temporada en Melbourne fue un paso en la dirección correcta, pero no me detendré ahí, necesito y quiero estar allí semanalmente para el equipo y para mí”, mencionó el tapatío previo al GP de Italia, cuarta parada de la temporada.

En el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, se verá la primera carrera sprint de la temporada, por lo que el mexicano tratará de sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

2DO.lugar en la parilla de salida para 'Checo' Pérez en el GP de Italia de 2021

“Todo eso proviene de una buena calificación el viernes, y espero volver a conectarme en Italia. Parece que podría llover este fin de semana, así que eso jugará un papel y quiero aprender del rendimiento que tuve en Imola en mojado la temporada pasada y seguir mejorando en todas las áreas", señaló.

El próximo sábado, a las 9:30 horas (tiempo de la Ciudad de México), será la carrera sprint.

Actualmente, ‘Checo’ Pérez marcha en la cuarta posición del Mundial de Pilotos con 30 puntos, a tres de Carlos Sainz que es tercero.