No me lo esperaba: 'Checo'

Roma, Italia.- El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que la información que él tenía era que seguiría en Racing Point, pero que ayer le avisaron que no continuaría en el equipo, algo que no esperaba.

"Nadie me dijo nada, pero yo ya lo sabía y descubrí un par de cosas. La confirmación final llegó ayer. Está bien. Siete años con el equipo, sé que todo tiene un principio y también un final. ¿Seguir? Esa era la información que yo recibía, que el equipo quería que me quedara y al final ayer me dijeron oficialmente que no iba a continuar, no me lo esperaba", dijo previo al Gran Premio de Italia.

Con respecto a que Sebastian Vettel ahora será parte de la escudería, que la próxima temporada se llamará Aston Martin, "Checo" aseguró que le hubiera gustado que le avisaran con más tiempo para tener más opciones.

"Probablemente un poco más de claridad habría ayudado con respecto a mi futuro también. Entonces habría buscado un plan B, que probablemente no habría cambiado nada", declaró el tricolor, quien estuvo siete años con Racing Point.

El plan del mexicano es seguir en la Fórmula Uno, pero también hay opciones en otras categorías.

"Todo supone una opción. Mi objetivo es quedarme en la Fórmula 1. Soy joven y tengo hambre, pero debe ser el coche correcto y también debe ser un proyecto a largo plazo. No espero hacer un anuncio pronto. Primero tengo que estudiarlo todo y si no encuentro nada en la Fórmula 1, buscaré en otras categorías.

"Me gustaría quedarme en la F1, firmar un contrato de dos años en algún lugar para poder tener una temporada sólida en 2022 cuando lleguen las nuevas reglas. Una vez te quedas fuera de la Fórmula 1, es difícil regresar", declaró.