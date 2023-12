No pinta bien el 2024 para Dani Alves

Barcelona, España.- El 2024 no pinta bien para Dani Alves, su defensa no encuentra el camino para librarlo de pasar varios años en la cárcel y su ex esposa inició una batalla legal para pelear por los bienes del jugador.

Después de varias negativas de la Fiscalía para permitirle enfrentar el proceso en libertad condicional, sólo le resta esperar fechas y los últimos alegatos para enfilarse a conocer su destino, fuentes cercanas al proceso estimaron que la última semana de febrero se estaría definiendo su culpabilidad o inocencia.

El 20 de enero se cumplirá un año del arresto del jugador brasileño que enfrenta una acusación por agresión sexual con penetración.

Alves cambió su declaración más de tres veces y esto complicó su situación legal, pues pasó de asegurar que no conocía a la mujer que lo denunció por violentarla la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona hasta finalmente reconocer que tuvieron relaciones intimas, aunque el ex jugador de Pumas se defendió argumentando que fueron consensuadas.

El multicampeón fue internado en el Centro Penitenciario Brian II después de realizar su primera declaración, desde ese momento fue detenido y a lo largo de un año cambió de abogado en tres ocasiones.

Cristóbal Martell, uno de los letrados más prestigiados de España, y que llegó a defender a Leo Messi y Neymar Jr. por diversos casos ante Hacienda fue quien llevó la defensa del multicampeón por casi 6 meses, solo que no logró avances, pues mientras la mujer mantuvo su declaración y presentó varias pruebas médicas y psicológicas, el futbolista se enredó en sus diferentes exposiciones del tema.

Inés Guardiola, experta en derecho penal, tomó la defensa de Alves en noviembre y a pesar de los diferentes alegatos que presentó, por tercera ocasión se le negó la prisión domiciliaria, incluso trascendió que la Fiscalía pedirá 9 años de cárcel en caso de que resulte culpable.

La joven que denunció al ex jugador culé, hace unos días rechazó someterse a un examen psicológico con un experto contratado por la defensa. La abogada Guardiola quiere demostrar que la mujer sufre distorsión narrativa y que la situaciones que relata no son compatibles con una violación.

LUCHAN POR LOS BIENES

Dinorah Santana, ex esposa de Dani Alves y quien fungiera como promotora de su carrera, a finales de noviembre hizo pública su ruptura con el brasileño a pesar de haberle dado su respaldo cuando lo enviaron a la cárcel.

Santana declaró que el daño moral que le hizo a los dos hijos que procrearon la tiene molesta, además de que está peleando por administrar la fortuna del jugador y recuperar el manejo de varias propiedades, incluida la casa donde vivieron cuando fueron pareja.

En junio de ese año, el futbolista le quitó los poderes a su ex esposa y se los cedió a su todavía pareja, Joana Sanz quien a pesar se declarar públicamente que estaba dolida por la traición y que pediría el divorcio, en noviembre se retractó.

Joana se mudó a la casa donde vivieron Santana y Alves, ha estado realizando los pagos de mantenimiento y servicios, pues tiene una carta donde el ex futbolista del Barsa, prometió devolverle el dinero cuando finalice su proceso.