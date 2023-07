No quieren jugadores en Europa ir a la Selección Mexicana

CDMX.- El entrenador Javier Aguirre contó que los jugadores mexicanos que militan en Europa no quieren ir a la Selección porque son golpes tras golpes.

"Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible. De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo. Les digo que, 'tienes que ir hijo, es tu país, no seas ingrato'. En la Selección tienes que tener personalidad", dijo el "Vasco" a ESPN.

"Pasa que están perdiendo, creo, la ilusión por venir a jugar, digo por los europeos. Hablaba con mis jugadores en Monterrey, no digo que vayan nerviosos a la Selección, pero iban inquietos, estaban preocupados porque nos hemos vuelto resultadistas".

Aguirre, que fue DT del Tri en los Mundiales de 2002 y 2010, también cree que se dejó a su suerte a Diego Cocca, cesado tras sólo unos meses en el equipo al perder 3-0 con Estados Unidos en la Nations League.

"El 3-0, fue terrible. Un equipo desarticulado. Lo abandonaron a su suerte y no me parece justo como entrenador, me solidarizo con Diego Cocca, porque tú me llevas a tu programa y tampoco me tiras a los leones, me proteges y luego mi capacidad me hace o me deshace. Fue una noche dura, el partido contra Panamá (tercer lugar) maquilló un poco, pero la suerte ya estaba echada", mencionó el hoy estratega del Mallorca de LaLiga Española.

Aguirre también mencionó que él hoy no está calificado para entrenar a la Selección, pero cree que Jaime Lozano, que hoy entrena en la Copa Oro, tiene el perfil correcto.

"Yo no he hablado con Juan Carlos (Rodríguez, presidente de la FMF), pero he leído cosas. Estar 20 años fuera de México me califican para por lo menos dar mi punto de vista, en función con lo que he visto en África, en Asia, en Europa, son muchos años, soy mexicano, quiero lo mejor para mi país. No me gustó ver en Qatar a la selección así y ahora es en casa el Mundial, ya no es el quinto sino el sexto partido. Tenemos que apuntar todos al quinto partido, a meternos entre los ocho mejores. Ahora mismo tengo contrato con Mallorca, pero sabe México y Juan Carlos que cuentan con mi apoyo.

"No, es el perfil del Jimmy, es el que requiere la selección. Es verdad, no está reñido. El Jimmy es un muchacho abierto, lo conozco desde hace muchos años, trabajamos en el Sub-17 y la Sub-23, por ahí. Me parece un tipo abierto y creo que él es el hombre", declaró.